Una exposición en el hospital de carteles diseñados por escolares sobre las donaciones y los trasplantes
El vestíbulo principal del nuevo edificio de hospitalización de Ourense acoge una exposición que fue inaugurada ayer y que está formada por carteles realizados por alumnos de Primaria y Secundaria, con la donación y los trasplantes de órganos y tejidos como temas de las obras. El certamen pretende acercar a la comunidad escolar la realidad de la donación, fomentando valores como la solidaridad, el compromiso social y la importancia de donar para salvar vidas y mejorar la calidad del día a día de otras personas. En la categoría de 5º y 6º de Primaria, el primer premio para el mejor cartel va para el CEIP Castrelo de Miño, por ‘Doar é dar un abrazo de vida’, una obra de la alumna Melanie Castiñeira, con el apoyo de la profesora Virginia Álvarez.
- Veinte años después de llevar el pan de Cea a Europa, Carlos Manuel cede el testigo
- El convenio de hostelería prohíbe más de 9 horas de trabajo al día y fija 12 de descanso
- La Audiencia juzga a un guardia civil acusado de falsificar una infracción
- «Los políticos nos prometieron mucho pero tres meses después del incendio seguimos abandonados»
- Localizan con vida al octogenario que salió a buscar setas al monte en Maceda y no regresó
- La San Martiño tiñe de colores las calles de Ourense
- Cuatro detenidos por el secuestro exprés de un hombre en Covadonga
- ‘OK’ ambiental al macroproyecto de O Vinteún