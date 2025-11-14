Una exposición en el hospital de carteles diseñados por escolares sobre las donaciones y los trasplantes

El vestíbulo principal del nuevo edificio de hospitalización de Ourense acoge una exposición que fue inaugurada ayer y que está formada por carteles realizados por alumnos de Primaria y Secundaria, con la donación y los trasplantes de órganos y tejidos como temas de las obras. El certamen pretende acercar a la comunidad escolar la realidad de la donación, fomentando valores como la solidaridad, el compromiso social y la importancia de donar para salvar vidas y mejorar la calidad del día a día de otras personas. En la categoría de 5º y 6º de Primaria, el primer premio para el mejor cartel va para el CEIP Castrelo de Miño, por ‘Doar é dar un abrazo de vida’, una obra de la alumna Melanie Castiñeira, con el apoyo de la profesora Virginia Álvarez.