Un calendario para abrir puertas: Down Ourense da a conocer su nueva sede y su labor diaria

La Asociación Down Ourense presentó en su sede el calendario solidario 2026, una iniciativa que cada año combina solidaridad y creatividad, y que desde hoy puede adquirirse en varios puntos de la ciudad.

En esta edición, la entidad ha vuelto a contar con la colaboración del fotógrafo Emilio Romanos Castiñeira, encargado de inmortalizar con su cámara a las personas usuarias en distintos espacios de la nueva sede de Down Ourense, inaugurada el pasado 21 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial del Síndrome de Down. Las instantáneas muestran momentos cotidianos y espontáneos, con el objetivo de dar a conocer el nuevo local e ilustrar el trabajo que la asociación desarrolla en él.

El acto de presentación contó con la presencia de la diputada provincial de Políticas Sociales, Patricia Torres Madureira, y del tesorero de la entidad, Rafael Cabezas Enríquez. Cabezas destacó que el calendario «representa para Down Ourense no solo una fuente de financiación, sino también una vía para visibilizar a las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales». Agradeció además «el apoyo de las empresas colaboradoras y de la Diputación de Ourense, que con su ayuda nos ha permitido realizar el calendario», e hizo hincapié en que este año el almanaque «servirá también para mostrar la nueva sede de la asociación».

Cabezas expuso además que en esta edición la Diputación de Ourense ha colaborado sufragando una cuarta parte de la impresión de los ejemplares. En total, la tirada será de 800 unidades de dos tipos: 400 de pared y 400 de mesa, ambas opciones se venden al mismo precio, 5 euros. Los fondos recaudados se destinarán íntegramente a los programas de promoción de la autonomía personal que desarrolla la entidad, de los que se benefician un centenar de personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, así como sus familias.

Los calendarios pueden adquirirse en la propia sede de Down Ourense, en la Rúa Río Camba, y en la tienda Angelo Milano de la Calle del Paseo.