Arranca la obra de reforma de la calle Pardo Bazán

El delegado territorial de la Xunta de Galicia en Ourense, Manuel Pardo, acompañado de técnicos de la Agencia Gallega de Infraestructuras, visitó la calle Emilio Pardo Bazán para supervisar el comienzo de las obras de reforma, dentro del proyecto para la mejora de 13 travesías urbanas de titularidad autonómica, en las que la Xunta va a invertir más de 2,8 millones de euros.

Explicó que las obras incluyen obras de reparación, rehabilitación y refuerzo de los firmes y pavimentos integrantes del dominio público autonómico, tanto de las aceras como de las calzadas, complementadas con la renovación completa de la señalización horizontal y otras mejoras complementarias, que refuercen la seguridad vial y la accesibilidad.