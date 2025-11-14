Arranca la obra de reforma de la calle Pardo Bazán
REDACCIÓN
Ourense
El delegado territorial de la Xunta de Galicia en Ourense, Manuel Pardo, acompañado de técnicos de la Agencia Gallega de Infraestructuras, visitó la calle Emilio Pardo Bazán para supervisar el comienzo de las obras de reforma, dentro del proyecto para la mejora de 13 travesías urbanas de titularidad autonómica, en las que la Xunta va a invertir más de 2,8 millones de euros.
Explicó que las obras incluyen obras de reparación, rehabilitación y refuerzo de los firmes y pavimentos integrantes del dominio público autonómico, tanto de las aceras como de las calzadas, complementadas con la renovación completa de la señalización horizontal y otras mejoras complementarias, que refuercen la seguridad vial y la accesibilidad.
- Veinte años después de llevar el pan de Cea a Europa, Carlos Manuel cede el testigo
- El convenio de hostelería prohíbe más de 9 horas de trabajo al día y fija 12 de descanso
- La Audiencia juzga a un guardia civil acusado de falsificar una infracción
- «Los políticos nos prometieron mucho pero tres meses después del incendio seguimos abandonados»
- Localizan con vida al octogenario que salió a buscar setas al monte en Maceda y no regresó
- La San Martiño tiñe de colores las calles de Ourense
- Cuatro detenidos por el secuestro exprés de un hombre en Covadonga
- ‘OK’ ambiental al macroproyecto de O Vinteún