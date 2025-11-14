Aprobado el expediente para contratar rampas mecánicas en O Couto por 3,6 millones

El Concello de Ourense aprobó en Junta de Gobierno Local el expediente para contratar, por procedimiento abierto, las obras del «proyecto de humanización y movilidad vertical en el entorno de la calle Rampa de Sas».

El presupuesto de licitación es de 3.595.500 euros, IVA incluido. Esta actuación prevé construir seis rampas mecánicas que salvarán la fuerte pendiente existente entre el inicio de Rampa de Sas, en la confluencia con la Plaza de O Couto, y su final, en las proximidades del Instituto, para facilitar el acceso peatonal en una de las zonas con mayor desnivel de la ciudad.

Según explica el Concello, «el proyecto mejorará la accesibilidad a equipamientos educativos muy importantes, como el instituto y el colegio de O Couto, a una amplia zona residencial, que abarca calles como Francisco Asorey, Silvio Fernández y una urbanización, entre otras, así como a zonas como Salto do Can, Rabo de Galo, Cabeza de Vaca y barrio de A Carballeira».

En esta misma Junta de Gobierno local se concedieron dos licencias: una para construir una vivienda unifamiliar en la Urbanización Pazo de Ramirás y otra para una segregación de parcelas en la carretera de Sabadelle.

La Junta de Gobierno Local también fue informada de que el Ayuntamiento fue emplazado para comparecer delante de los juzgados de lo Contencioso-Administrativo Juzgado de Instrucción número 1 en unas diligencias previas. Entre las denuncias contra la administración abordadas en esta junta de ayer están de nuevo la de trabajadores municipales que reclaman atrasos salariales del Concello.