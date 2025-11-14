Dos accidentes en cadena y numerosas incidencias por la borrasca Claudia

La borrasca Claudia golpeó este jueves con fuerza la provincia, dejando tras de sí una sucesión de incidencias que complicaron la circulación desde primeras horas de la mañana. Las lluvias persistentes y el estado del firme derivaron en dos accidentes casi consecutivos en la A-52, a la altura de Toén, en dirección Benavente, que se saldaron con dos personas heridas leves y retenciones kilométricas a las puertas de la ciudad.

Las lluvias y las colas en dirección a la capital. | Cedida

El primer siniestro se registró a las 07.22 horas, en el punto kilométrico 236, cuando seis vehículos —cuatro turismos, una furgoneta y un camión— colisionaron en cadena en las inmediaciones del túnel de Alongos. Los equipos de Urxencias Sanitarias 061 atendieron en el lugar a un conductor herido leve.

Balsas de agua en la ciudad. | Iñaki Osorio

Apenas media hora después, a las 07.56 horas, otro choque múltiple volvió a producirse en el kilómetro 232, con tres vehículos implicados. En este caso, otra persona necesitó asistencia médica para poder abandonar su coche. El 112 Galicia recibió numerosas llamadas de alerta por ambos sucesos y movilizó a la Guardia Civil de Tráfico, al GES de Ribadavia y a Protección Civil de Toén.

La autovía permaneció parcialmente cortada durante más de tres horas, con cierre del carril izquierdo y desvío provisional por la OU-402, lo que provocó largas colas de hasta tres kilómetros en hora punta de entrada a Ourense. La normalidad no se restableció hasta pasadas las 10.30 horas, cuando la Guardia Civil dio por reabierta la circulación.

Balsas de agua

Las incidencias no se limitaron a la autovía y su tráfico. En la capital y su entorno, los bomberos de Ourense realizaron múltiples salidas para achicar agua en calles anegadas, especialmente en la zona de Barbadás, donde las lluvias formaron grandes bolsas de agua.

En el oriente de la provincia, la borrasca provocó la caída de un árbol de grandes dimensiones sobre la OU-636, en la ladera del puente Bibei, cortando temporalmente ambos carriles que unen A Pobra de Trives y Valdeorras.

Viento y más agua

La jornada del miércoles ya había dejado los primeros efectos de la borrasca, con fuertes rachas de viento en zonas de montaña. En concreto, en el concello de A Veiga, en la parroquia de Xares, las temperaturas marcaron las mínimas de toda Galicia con 3,1 grados, pero también las mayores rachas de viento con 127,8 km/h. Ayer, al cierre de esta edición, según los datos de MeteoGalicia, la estación de Xares registró la racha máxima del día en Galicia a mayor velocidad, con 128 km/h a las 10.50 horas. Seguido de Lardeira, en Carballeda de Avia, donde el viento alcanzó los 114 km/h .

En cuanto a las precipitaciones, el interior montañoso tuvo el protagonismo: 62 litros por metro cuadrado en O Invernadeiro , en Vilariño de Conso, 61,4 en Calvos de Randín, 59,5 en Baltar, 41 en Corzos, A Veiga y 33,2 en Casaio, en Carballeda de Valdeorras.

Las previsiones apuntan a que Claudia seguirá afectando a Ourense durante los próximos días. MeteoGalicia mantiene el aviso por viento y lluvia, con chubascos intermitentes y un ligero descenso de las temperaturas durante todo el fin de semana.