Reabre la sala de estudio de la biblioteca de O Carballiño

Las puertas de la sala de estudio de la Biblioteca Municipal de O Carballiño abren hoy tras la renovación del mobiliario. El espacio retomará su horario habitual, de 09.00 a 21.00 horas de lunes a viernes y de 10.00 a 14.00 horas los sábados, y estará disponible tanto para pequeños como para mayores que deseen estudiar.

«La renovación de las instalaciones nos ha permitido adaptarnos a las necesidades actuales y mejorar el bienestar de los numerosos usuarios», señala la concejala de Educación, Lorena Castro. Por otro lado, ultiman la reapertura de la sala de préstamos.

La renovación de la biblioteca, valorada en 30.000 euros, incluyó el cambio del mobiliario del segundo piso, además de la demolición de un tabique , así como diversas reparaciones en carpintería interior de todo el edificio mediante financiación del Plan CooperOU de la Diputación.