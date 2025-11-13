Ourense convierte la tragedia de los incendios en aprendizaje y prevención

Mientras la lluvia pone en vilo a los concellos que luchan contra los efectos de los devastadores incendios del mes de agosto, mirando con preocupación sus montes y los riesgos de escorrentías; el Centro Cultural Marcos Valcárcel se convirtió en punto de encuentro de más de un centenar de profesionales de emergencias, técnicos forestales y responsables institucionales en la Jornada Técnica sobre Prevención e Intervención en Incendios Forestales, para analizar cómo responder a una nueva generación de fuegos cada vez más virulentos.

La cita, organizada por la Diputación Provincial en colaboración con la Xunta de Galicia, la Asociación Profesional de Técnicos de Bombeiros— APTB— y la Fundación Mafre, llega tras un verano crítico para la provincia, con más de 100.000 hectáreas calcinadas. Desde el 1 de julio, los incendios devoraron casi 111.000 hectáreas de monte en Galicia —según los datos de la Consellería de Medio Rural—, sin incluir los focos menores de 20 hectáreas. Es un 16% más que en la fatídica ola de 2006, y convierte al 2025 en el peor año del siglo.

En total, el fuego ennegreció 1.110 kilómetros cuadrados, una extensión equivalente a una sexta parte de la provincia de Ourense, donde se sucedieron las llamas y donde se registraron los tres macroincendios: Larouco— que con 31.778 hectáreas calcinadas se convirtió en el más desolador de toda Galicia desde que hay registros—, Oímbra-Xinzo con 23.763 hectáreas y Chandrexa de Queixa con 23.036. Los tres superan con creces el que era hasta este verano el peor incendio recordado en la comunidad: el de Folgoso do Courel que en 2022 quemó 11.100 hectáreas.

Capacidad de aprender

En este contexto, la jornada técnica celebrada ayer cobra especial relevancia. El presidente de la Diputación, Luis Menor, fue el encargado de inaugurar el encuentro y lo hizo subrayando que «no queremos que este verano se recuerde solo por la devastación, sino por la capacidad de aprender y cooperar que surgió de la crisis».

A este respecto, Menor recordó que entre el 11 y el 28 de agosto la vaga de incendios «sin precedentes» afectó a concellos de practicamente todas las comarcas, con especial incidencia en Valdeorras, Verín, Monterrei, Trives, Maceda, A Limia ou A Gudiña; y que, por ello, se activó «desde el primer momento» el Centro de Coordinación Operativa Integrado. Además, «los parques comarcales de la Diputación respondieron con total disponibilidad, movilizando más de 60 efectivos en turnos de 24 horas».

«La fuerza, la profesionalidad y el compromiso de quienes defendieron nuestro territorio fueron ejemplares», destacó Menor, quien trasladó un agradecimiento público a «bomberos, brigadistas, técnicos, conductores, personal de maquinaria y coordinación provincial que participaron en la lucha contra el fuego».

Con todo ello, «Ourense quiere ser parte de la respuesta», sostuvo el presidente provincial que reivindicó la importancia de la formación, la planificación y la prevención como pilares de la estrategia frente a los incendios que «no conocen de fronteras», por ello también resaltó la importancia de la cooperación transfronteriza, agradeciendo la participación de expertos de otras comunidades autónomas y de Portugal: «la mejor manera de combatir el fuego es compartiendo conocimiento, innovación y experiencia».

Compartir estrategias

Así las cosas, la jornada reunió a expertos de Galicia y Portugal. Entre ellos Sandra Martínez, jefa del Servicio de Prevención de Incendios Forestales de la Xunta de Galicia; Marcos Araújo, gerente de la Axencia Galega de Emerxencias; José Olivier, jefe del Servicio de Emerxencias de Ourense o Jorge Coelho, comandante de la zona Operacional Aveiro/Norte de Portugal, quien se encargó de exponer las «lecciones aprendidas» en los «superincendios de Portugal» .

También participaron el director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, y el delegado territorial de la Xunta, Manuel Pardo. Por su parte, Villanueva destacó que la provincia vivió «una situación inédita, con más de medio mes en nivel 2 de emergencia», y puso en valor la respuesta coordinada a través del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales— Peifoga— y el Plan de Defensa contra Incendios Forestales— Pladiga—, que integraron a todos los grupos operativos —extinción, sanitario, seguridad y apoyo logístico—. «El trabajo conjunto permitió actuar con rapidez y eficacia para proteger las zonas habitadas, a pesar del elevado número de incendios y las condiciones meteorológicas extremas», celebró Villanueva.

Por su parte, el presidente de la APTB, Manuel Carlos García, y el de la Fundación Mafre, Antonio García, coincidieron en que «la prevención es la mejor inversión y la formación, el mejor seguro para el futuro». Así el encuentro sirvió para intercambiar experiencias entre mandos de parques de bomberos, brigadas y técnicos forestales, con el fin de mejorar la prevención, la coordinación y la operativa en futuras campañas.