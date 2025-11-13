Ourense acoge ocho actos para celebrar medio siglo de España en democracia

La Subdelegación del Gobierno y la comisionada para la celebración de los 50 años de España en libertad, tras la muerte del dictador y la caída del franquismo, programan un total de ocho actos en Ourense, entre el 15 de noviembre y el 6 de diciembre, con el objetivo de «invitar a la reflexión sobre la dictadura y los avances vividos en el país en medio siglo».

Entre las actividades previstas en Ourense hay un ciclo de debate, una obra de teatro y el acto de entrega de premios del 41 concurso escolar sobre la Constitución. «Esta iniciativa nace con la voluntad de dar a conocer nuestro pasado reciente, reflexionar sobre el camino recorrido en estos 50 años de libertad y celebrar todo lo que hemos construido como sociedad», subraya el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos.

El ciclo de debate está compuesto por cuatro mesas redondas y dos conferencias, que tendrán lugar en el centro cultural José Ángel Valente. Serán ponentes Diego López Garrido, Xosé Luis Barreiro Rivas, Anabel Díaz, Ramón Jáuregui —hablarán sobre la Transición—, Ana Pardo de Vera, Fernanda Tabarés —los medios de comunicación, el tema—, Carmen Calvo —la exvicepresidenta hablará sobre el feminismo—, Juan Tallón, Pilar García Negro, Manuel Bragado y Dores Tembrás, intelectuales y escritores que intervendrán sobre la lengua, la educación y la libertad, con el papel del gallego en la democracia.

La comisionada para la celebración de los 50 años de España en libertad, Carmina Gustrán, destaca que «celebrar medio siglo de libertad es también celebrar la pluralidad que nos define como país. España es un Estado diverso, rico en territorios, lenguas, tradiciones y expresiones culturales. Por eso, tiene sentido que el programa conmemorativo sea descentralizado, para que cada rincón de nuestro país participe y atribuirte su voz la esta celebración de los valores democráticos que compartimos». Ourense se suma a esta conmemoración democrática.