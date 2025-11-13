Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O Marcos Valcárcel expón a Vidal Souto

Dende a tarde de onte, o centro cultural Marcos Valcárcel acolle a exposición «A música do silencio», unha mostra póstuma do artista ourensán Vidal Souto, que porá a disposición da cidadanía obras inéditas do pintor das Burgas ata xaneiro de 2026.

