Femuro lleva a cabo charlas sobre la sexualidad en el rural de Ourense

Los talleres se desarrollan en escuelas rurales y fomentan respeto, autoconocimiento y educación

Una de las charlas ya realizadas. | FdV

d. a.

Ourense

La Federación de Mulleres Rurais de Ourense (Femuro) puso en marcha el proyecto «ConSentido», una serie de talleres educativos que buscan fomentar el autoconocimiento, la educación afectivo-sexual y el respeto por los límites personales entre el alumnado de 6 a 16 años en centros del medio rural. La iniciativa cuenta con la colaboración de la ONG Educo y financiación de la Comisión Europea.

Los primeros talleres se celebraron los días 10 y 11 en el IES Cidade de Antioquía, en Xinzo de Limia, y el IES O Ribeiro, en Ribadavia, y continuarán los días 17, 18 y 19 en el CPI Carlos Casares. FEMURO pretende con ello acercar este tipo de formación a zonas que no siempre disponen de programas específicos sobre igualdad o educación sexual.

Según Celia, educadora del proyecto, “A igualdade e o respecto apréndense dende as primeiras etapas, non cando o conflito xa apareceu”. Los talleres de primaria se centran en autoestima, autoconocimiento y respeto por los límites, mientras que en secundaria se aborda el consentimiento, el impacto de las redes sociales, la pornografía y la detección de comportamientos tóxicos.

Las sesiones se desarrollan en grupos reducidos para garantizar la confianza y la participación, combinando dinámicas prácticas, juegos de roles y debates. Además, el proyecto extiende su alcance a plataformas digitales para mantener el acompañamiento más allá del aula. Celia asegura que «Sete de cada dez adolescentes din que non se senten escoitados… Por iso, é tan importante crear espazos seguros, próximos e reais onde poidan falar».

