Destinan 244.000 euros a Cualedro para reparar el daño del fuego de Oímbra

El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, visitó este miércoles el concello de Cualedro, acompañado de su alcalde, Luciano Rivero, para revisar los daños ocasionados por los incendios forestales del pasado verano y conocer el avance de las actuaciones de recuperación en viviendas, infraestructuras y explotaciones agrarias y ganaderas.

Pardo recordó que la Xunta mantiene convenios con 46 concellos afectados por los fuegos de este año, con una inversión global de cinco millones de euros destinada a reparar infraestructuras, reponer servicios y atender situaciones de emergencia. En el caso de Cualedro, el Gobierno gallego aportará cerca de 244.000 euros para labores de limpieza y restauración, arreglo de carreteras —como la que une As Estivadas con Baldriz—, saneamiento en Muimenta, Montes y Pedrosa, y mejora de captaciones de agua y espacios turísticos y patrimoniales.

El delegado destacó también que durante el operativo de emergencia se suministraron 94.600 kilos de hierba seca y 28.540 de paja para garantizar la alimentación del ganado afectado. Además, adelantó que la Consellería do Medio Rural invertirá más de 190.000 euros en la mejora de infraestructuras viarias, drenajes, restauración ambiental y retirada de madera quemada en la zona afectada por el incendio de Oímbra, que alcanzó a los municipios de Cualedro, Xinzo de Limia, Baltar, Verín y Oímbra. También puso en valor el trabajo de los voluntarios que colaboraron en 22 intervenciones de ámbito medioambiental de la mano de la Consellería.