El Conservatorio de Ourense hará su primer Erasmus con un centro turco

Los jóvenes instrumentistas de la provincia de Ourense ya cuentan los días que quedan para poder irse de intercambio con su escuela de música. Y aunque les queda bastante por esperar, la emoción después de lo que le anunciaron ayer no es para menos, pues el Conservatorio de Música de Ourense acaba de presentar el que es el primer Proyecto Erasmus de su historia.

Una movilidad con destino Turquía

La iniciativa, cuya existencia ya adelantó a este medio su directora, Celia Adrián, al principio del curso, se enmarca en la modalidad KA-122 de los Erasmus+ (aquella que abarca estancias de medio y corto plazo), y el proyecto que se les ha aprobado contempla una movilidad durante dos cursos con un destino más que inusual: será un centro de la ciudad turca de Balikesir, a tres horas de Estambul y una del mar Egeo, la que acoja las aventuras de los músicos ourensanos.

Además, el sentido que han dado al proyecto dista mucho de una movilidad al uso. Bajo el nombre «A cultura do olivo de Adriano a Constantino XI», la propuesta del conservatorio ourensano pretende unir lazos entre las ciudades a través del olivo. No es para menos, pues en Balikesir las exportaciones de este árbol son uno de los principales motores económicos de la provincia (que produce el 17% del aceite de oliva de toda Turquía y cuenta con más de 11 millones de ejemplares en producción), y en Ourense, como explicaba Adrián, la cultura del olivo «se está recuperando ahora mismo y fue de gran importancia desde la época del Imperio romano».

Una experiencia educativa y cultural única

Aunque todavía no hay fechas concretas para la primera movilidad, sí que se sabe que será en el próximo curso, y también el tiempo que los músicos de la provincia termal pasen en tierras turcas: primero, un equipo de tres profesores realizará un viaje de cinco días para observar la dinámica del centro turco, que a diferencia del de aquí, cuenta con residencias, salas de grabación y estudios en artes visuales además de musicales; y posteriormente, la expedición de estudiantes pondrá rumbo al Mar Egeo. Serán 10 músicos de Grado Profesional, acompañados de dos docentes, los que pasarán una estancia de cinco días.

Un primer paso para un proyecto a largo plazo

Este proyecto Erasmus+ no es solamente el primero que la Unión Europea le aprueba, sino también el primero que el conservatorio de Ourense presentaba a las resoluciones. Un hito, teniendo en cuenta que se suelen conceder ayudas a los proyectos con más experiencia, que se entiende con la originalidad de la propuesta de As Burgas: «El centro de Turquía pedía que no hiciéramos una movilidad al uso, que pensáramos algo distinto al sólo visitar las aulas, y así lo hicimos», explica Adrián.

De esta forma, el centro pretende que los estudiantes de Ourense que acudan a Turquía conozcan, sobre todo, los instrumentos tradicionales que allí se imparten, con el objetivo final de crear una pieza musical en la que intérpretes de ambos países participen. Las movilidades empiezan el próximo curso, pero la involucración de los alumnos ya ha comenzado: el conservatorio ha convocado un concurso entre sus estudiantes para que creen tanto el logo como una sintonía de 30 segundos para la marca del proyecto Erasmus+.