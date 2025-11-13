El CHUO llama a la detección temprana de la neumonía
Vacunarse contra la gripe y el neumococo, así como evitar el tabaco, entre la mejor prevención
Coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial de la Neumonía, el Servicio de Neumología del Hospital Universitario de Ourense pone de relieve que esta infección respiratoria sigue siendo frecuente y potencialmente grave, especialmente en personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas.
La neumóloga Coral Fernández, especialista del CHUO, advierte de que debe sospecharse neumonía «en pacientes con fiebre, tos y cambios en la expectoración, como el color o el volumen», pero también pude aparecer con síntomas menos específicos «como cansancio o debilidad». Con todo ello, traslada que «un diagnóstico precoz es clave», ya que «los antibióticos son eficaces siempre que se inicien a tiempo».
El servicio ourensano incide en la importancia de la prevención, recomendando vacunarse contra la gripe y el neumococo, evitar el tabaco y mantener hábitos de vida saludables. «Dejar de fumar es una medida esencial, porque el tabaco favorece el desarrollo y agravamiento de esta enfermedad», apuntan los especialistas.
