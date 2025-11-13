Un año sin conducir y una multa por atropellar a un peatón en un paso de cebra

Un hombre de 58 años sin antecedentes penales aceptó este miércoles, en el Penal 2 de Ourense, una condena por un delito de lesiones por imprudencia grave, por un siniestro de tráfico registrado en Verín en noviembre de 2021, en el que un hombre sexagenario fue atropellado en un paso de peatones por el conductor, que circulaba en una furgoneta de empresa. El acusado se conforma con el pago de una multa de 720 euros y con un año de privación del derecho a conducir. La condena no conlleva el pago de una indemnización, puesto que el perjudicado fue resarcido por la compañía aseguradora.

Según indica la Fiscalía en su escrito, el conductor circulaba «con absoluta falta de atención al resto de elementos que intervienen en la carretera, y con limitada visibilidad, al tener el sol de frente». El atropello tuvo lugar en el kilómetro 169,1 de la N-525, en la travesía entre Pazos y Verín. Según relata la Fiscalía, «debido a la absoluta falta de cuidado en la conducción y respeto a las normas de seguridad, cuando estaba sobrepasando el paso de peatones no pudo detener el vehículo a tiempo e impactó» contra el afectado, que estaba «cruzando correctamente por un paso de peatones debidamente señalado e indicado». La víctima, que entonces tenía 63 años, resultó herido. El atropello, por el que es condenado el conductor, causó al peatón limitaciones y cicatrices en una muñeca.