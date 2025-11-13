Acusado de robar otra vez en una iglesia a la que una jueza le prohibió acercarse

Le consta una condena de otro juzgado por haber robado en la iglesia del Sagrado Corazón, un templo parroquial del barrio ourensano de A Carballeira, pero el autor de ese hecho niega haber cometido otro robo posterior en la misma iglesia, un caso por el que fue juzgado este miércoles en el Penal 2 de Ourense. El sospechoso, de 32 años, no se reconoce en las grabaciones de las cámaras de seguridad de la iglesia, unas imágenes aportadas a la causa, y alega que los signos de forzamiento en la perpetración del delito correspondían al hecho anterior, al caso por el que resultó condenado por el Penal 1. Con efectos desde el día 28 de septiembre de 2023, un auto del juzgado de Instrucción 3 le prohibía aproximarse a menos de 50 metros del templo y el centro parroquial del Sagrado Corazón. Presuntamente, el sospechoso se saltó esa medida judicial cautelar solo unas jornadas más tarde de que la orden dictada por la magistrada empezase a cursar efectos. Según relata la Fiscalía de Ourense en su escrito de calificación, el encausado se presentó en la iglesia el día 2 de octubre de 2023, en torno a las 13:15 horas del mediodía. «Actuando con ánimo de enriquecerse ilícitamente y con ánimo de incumplir dicha prohibición judicial» —afirma el ministerio público en su escrito—, el sospechoso entró presuntamente en el templo, ubicada en una plaza que recibe el mismo nombre, y forzó un lampadario. Según sostiene la fiscal, que mantuvo la acusación tras la práctica de la prueba en el juicio —por el contrario, el sospechoso defiende su inocencia—, este varón se apoderó de un total de 20 euros de las limosnas que había en el cajón del interior de este objeto, que está diseñado para que se enciendan velas electrónicas cuando los fieles introducen las monedas con su donación, en un gesto de culto y fe.

En la fase de instrucción del procedimiento judicial se contactó con la diócesis de Ourense, propietario de la iglesia donde se cometió el robo, pero la institución renunció expresamente a la indemnización que pudiera corresponderle. Los hechos, de los que se desvincula el encausado, son calificados por la Fiscalía como un delito de robo con fuerza —en la modalidad de establecimiento abierto al público—, en concurso ideal con un delito de quebrantamiento de medida cautelar. La acusación pública solicita una condena de 3 años de prisión más una multa. La defensa pide la libre absolución.