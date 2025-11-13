Aceites Abril espera alcanzar 50.000 kilos de olivas en una campaña récord

Aceites Abril prevé alcanzar 50.000 kilos de oliva en la cosecha 2025 de su proyecto «Abril Colleita Propia», una iniciativa que cumple 16 años de vida y que simboliza el compromiso de la compañía ourensana con la recuperación del olivar gallego y la puesta en valor de un producto propio, ligado al territorio. De cumplirse las previsiones, la empresa podrá elaborar unos 6.000 litros de aceite virgen extra, equivalentes a 12.000 botellas numeradas de medio litro.

El vareo de aceitunas, ayer, en el olivar de O Penedo. | FdV

Son los datos que compartieron ayer desde la empresa aceitera que, para conmemorar los 16 años del proyecto y presentar las expectativas de la nueva campaña, reunió a una veintena de profesionales del sector agroalimentario, de la gran distribución y creadores de contenido en una jornada de campo celebrada en el olivar Daniel Osorio – O Penedo, en el concello de Cenlle, propiedad del agricultor Alberto Sierra.

Durante la visita, el responsable de Agro de Aceites Abril, Alberto Fernández, mostró a los asistentes el proceso tradicional de vareo y recogida de la oliva, que comenzará de forma generalizada en las próximas semanas. Fernández destacó «el buen comportamiento de los olivares esta campaña, a pesar de la prolongada sequía del verano», y apuntó que «cada vez más agricultores gallegos apuestan por el olivo como alternativa sostenible y rentable frente a otros cultivos».

«El olivo devuelve vida y rentabilidad al rural gallego», subrayó Fernández, apuntando que lo hace con un cultivo adaptado al territorio, resistente y de bajo impacto ambiental.

Tras la demostración en el campo, el grupo se trasladó a A Granxa D’Outeiro, en Ribadavia, donde tuvo lugar una cata de aceites dirigida por la responsable de Calidad y maestra de almazara, Elena Pérez Canal, junto al propio Fernández. Allí los expertos describieron el nuevo aceite de esta cosecha como «un frutado verde intenso, con aromas a hierba recién cortada, hinojo y plátano verde; notas de hierbabuena y manzana; y un ligero amargor con toque picante en boca», características que «confirman su alta calidad».

El olivo contra el fuego

Desde Aceites Abril subrayan además que la expansión del olivar gallego tiene también un valor medioambiental y social. En un año especialmente complicado por los incendios forestales, sostienen que «el olivo actúa como una barrera natural contra el fuego, al ser una especie frondosa y de baja inflamabilidad». Su plantación reduce el riesgo de propagación de incendios, ayuda a gestionar el monte al reducir el crecimiento de sotobosque. «El olivar puede convertirse en una herramienta clave para revitalizar el paisaje gallego, fijar población y proteger el entorno natural», señalan desde la empresa.

Además de su valor ecológico, el proyecto contribuye al desarrollo económico del rural, generando oportunidades . Más de un centenar de productores de las comarcas ourensanas del Ribeiro, O Carballiño y Valdeorras colaboran actualmente con la empresa.