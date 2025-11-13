Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos accidentes causan retenciones kilométricas en la A-52 a las puertas de Ourense

Una salida de vía y una colisión por alcance con varios vehículos implicados obligaron al corte parcial de la autovía a la altura del túnel de Alongos

Se realizaron desvíos provisionales por la OU-402

La circulación tardó tres horas en recobrar la normalidad

Retenciones en la A-52 antes del túnel de Alongos debido a dos accidentes de tráfico, esta mañana.

Retenciones en la A-52 antes del túnel de Alongos debido a dos accidentes de tráfico, esta mañana. / DGT

Javier Fraiz

P. P. D.

Dos accidentes causaron retenciones kilométricas esta mañana en la A-52 en las inmediaciones del túnel de Alongos, a las puertas de la ciudad Ourense. El primir siniestro ocurrió a las 7:22 horas en el punto kilométrico 236 hacia Benavente, con una salida de vía. Minutos después, a las 7:56 horas, se produjo una colisión por alcance con varios vehículos implicados a la altura del kilómetro 232, en el mismo sentido.

Los accidentes obligaron al corte parcial de la autovía, con el cierre del carril izquierdo, para asistir a los conductores implicados, la retirada de los vehículos así como a la limpieza de la vía. La Guardia Civil realizó desvíos provisionales por la OU-402.

La situación causó retenciones kilométricas a las puertas de la ciudad de Ourense en hora punta de tráfico.

Después de tres horas, a las 10:35, la Guardia Civil dio por normalizada la circulación en la A-52.

