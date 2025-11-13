Dos accidentes causan retenciones kilométricas en la A-52 a las puertas de Ourense
Una salida de vía y una colisión por alcance con varios vehículos implicados obligaron al corte parcial de la autovía a la altura del túnel de Alongos
Se realizaron desvíos provisionales por la OU-402
La circulación tardó tres horas en recobrar la normalidad
P. P. D.
Dos accidentes causaron retenciones kilométricas esta mañana en la A-52 en las inmediaciones del túnel de Alongos, a las puertas de la ciudad Ourense. El primir siniestro ocurrió a las 7:22 horas en el punto kilométrico 236 hacia Benavente, con una salida de vía. Minutos después, a las 7:56 horas, se produjo una colisión por alcance con varios vehículos implicados a la altura del kilómetro 232, en el mismo sentido.
Los accidentes obligaron al corte parcial de la autovía, con el cierre del carril izquierdo, para asistir a los conductores implicados, la retirada de los vehículos así como a la limpieza de la vía. La Guardia Civil realizó desvíos provisionales por la OU-402.
La situación causó retenciones kilométricas a las puertas de la ciudad de Ourense en hora punta de tráfico.
Después de tres horas, a las 10:35, la Guardia Civil dio por normalizada la circulación en la A-52.
