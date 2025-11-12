Urgen medidas contra el arrastre de cenizas que deteriora el agua

Las administraciones de distinto color político defienden su gestión contra los efectos secundarios, en la época de lluvias, de los incendios sin precedentes del verano, pero el debate político continúa, sin un plan de acción conjunto contra los arrastres de cenizas, lodo y restos vegetales quemados que afectan a regatos, ríos, manantiales y puntos de captación, deteriorando la calidad del agua de consumo y provocando restricciones del suministro —en función de la intensidad de las precipitaciones— desde mediados de octubre. Xunta y Confederación Hidrográfica del Miño-Sil defienden sus actuaciones, y ambas ponen deberes la una a la otra. Esa dinámica se traslada a los partidos que gobiernan cada institución. El PPdeG lleva al pleno del Parlamento una iniciativa para demandar a las confederaciones del Miño-Sil y del Duero —la primera es la competente en Valdeorras, la comarca con más problemas de deterioro del agua; la segunda, en zonas como Cualedro y Monterrei—, que «adopten con carácter inmediato medidas urxentes de protección fluvial ante o arrastre de cinzas e materiais contaminantes» tras los incendios; por ejemplo, instalando barreras anticontaminación en los cauces. El PPdeG ve una «falta de dilixencia» y «lentitude» de los organismos de cuenca, que dependen del Gobierno. El lunes, la CHMS y la Subdelegación de Ourense sostenían más o menos lo mismo, pero en dirección contraria, instando a la Xunta a ejercer sus competencias forestales y a mitigar en el monte los daños.

«O que non pode pasar é que Xunta e Estado se pasen a pelota mentres a cinza segue baixando polos ríos. Precisamos un traballo conxunto, con medios e planificación», reclama el BNG. Exige «máxima colaboración», medidas «inmediatas» y actuaciones «coordinadas» entre las administraciones contra esta crisis que afecta al agua, un recurso básico.