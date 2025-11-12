Una tonelada de castañas llenan la Praza Maior en el Magosto municipal

Ourense vivió ayer el segundo capítulo de la «verbena interminable» que sus vecinos parecen vivir desde hace un par de años en la época de invierno. Y es que después del éxito de las fiestas municipales de Samaín, y con el lucerío instalado anunciando la inminente llegada de la Navidad, ayer fue el Magosto organizado por el concello el que volvió a llenar las calles de la ciudad de As Burgas.

Uno de los primeros grupos en conseguir el bollo preñado.

Unas celebraciones que se extendieron más allá de la hoguera común sobre las que organizaban en antaño, y que empezaron incluso la noche anterior, con una sesión DJ en la plaza de Santa Eufemia desde las 22.00 horas del lunes hasta las 3.00 horas de la madrugada del martes. No fue lo único de la programación que se salió de la tradicional, pues la orquesta Olympus actuó ayer a las 19.00 horas de la tarde, obligando una vez más a cortar la calle Progreso. Eso sí, la reducción de tráfico, al ser día festivo, evitó que se repitieran los grandes atascos que la colocación del escenario de Herdeiros da Cruz si provocó en las calles ourensanas durante el día de Samaín.

Los castañeros, imprescindibles para la cita.

Pero aunque la música siempre acompaña, lo que realmente esperaban los vecinos de la ciudad termal, así como aquellos que vinieron desde lejos para este día, era la parte gastronómica. Casi una decena de puestos repartidos entre la Praza Maior y la Alameda llenaron las calles de miles de personas ansiosas por degustar comida popular, y con el acompañamiento sonoro del grupo tradicional Brañas Folk, la explanada del Concello fue testigo de la degustación de una tonelada de castañas. Y no, no es una exageración: fueron 1.000 kilogramos exactos, lo que supone en torno a 100.000 castañas, las que se repartieron gratuitamente entre los cinco puestos colocados en las diferentes entradas de la plaza de la casa consistorial.

Los ourensanos que pudieron degustar el fruto del souto no sólo estuvieron de suerte con cuánto comieron, también el qué. Los maestros castañeros que repartían los cucuruchos con una sonrisa comentaban que la cosecha de este año ha sido de mayor calidad que en los últimos tiempos. ¿El secreto para saber si una castaña es de buena gama? Su tacto: «tes que collela e apretala, canto máis crocante estea, mellor é», explica uno de los trabajadores que asaba a la entrada de la calle Lamas Carvajal. Y aunque el consejo para seleccionar el mejor producto puede resultar desconocido para algunos, el truco para cocinar la mejor castaña sigue sin tener misterio: «O tempo é a clave de todo. Isto é coma o caldo, canto máis lento o cociñes mellor vai saber. Só que en vez da cociña, aquí fan falta brasas», destaca el mismo castañero.

Grandes colas para la comida

El gran tumulto de gente que aumentaba según más cerca se estaba del casco histórico anunciaba que hacerse con alguno de los productos gastronómicos no sería tarea fácil. Al menos, en cuanto a lo gastronómico. En las cuatro entradas de la Praza Maior se formaron considerables filas incluso antes de que se empezaran a repartir castañas, y en la Alameda, donde se vendía el bollo preñado a 3 euros, los grupos que pudieron degustarlo en la primera tandada aguardaron su turno hasta media hora.