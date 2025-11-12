Un sorteo de la ONCE deja 3.000 euros en Barbadás
El sorteo ‘Mi día’ premió el sábado a un jugador
d. a.
Ourense
El juego ‘Mi día’ de la ONCE ha dejado en Barbadás un premio de 3.000 euros, en un boleto que ha premiado la fecha favorita de la persona ganadora, en el sorteo del sábado, 8 de noviembre.
Patricia Otero Fernández es la vendedora de la ONCE que ha otorgado el premio, desde su punto de venta situado en el Carrefour de la Carretera Aira do Fonsillón, número 1. El juego consiste en elegir una fecha de entre las 36.525 comprendidas en un periodo de 100 años.
- Veinte años después de llevar el pan de Cea a Europa, Carlos Manuel cede el testigo
- El convenio de hostelería prohíbe más de 9 horas de trabajo al día y fija 12 de descanso
- La Audiencia juzga a un guardia civil acusado de falsificar una infracción
- «Los políticos nos prometieron mucho pero tres meses después del incendio seguimos abandonados»
- Localizan con vida al octogenario que salió a buscar setas al monte en Maceda y no regresó
- La San Martiño tiñe de colores las calles de Ourense
- Más de 8.000 trabajadores de la construcción llamados a la huelga mañana
- Cuatro detenidos por el secuestro exprés de un hombre en Covadonga