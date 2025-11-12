Un sorteo de la ONCE deja 3.000 euros en Barbadás

El juego ‘Mi día’ de la ONCE ha dejado en Barbadás un premio de 3.000 euros, en un boleto que ha premiado la fecha favorita de la persona ganadora, en el sorteo del sábado, 8 de noviembre.

Patricia Otero Fernández es la vendedora de la ONCE que ha otorgado el premio, desde su punto de venta situado en el Carrefour de la Carretera Aira do Fonsillón, número 1. El juego consiste en elegir una fecha de entre las 36.525 comprendidas en un periodo de 100 años.