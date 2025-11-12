Proyecto municipal para restaurar fuentes y lavaderos públicos con valor etnotráfico

El Concello de Ourense ha iniciado una serie de obras de restauración de fuentes y lavaderos públicos históricos ubicados en distintos puntos del municipio, para la puesta en valor de estas piezas que, a pesar de haber perdido su uso, como ocurre con los antiguos lavaderos tienen un importante valor etnográfico y patrimonial. «Son pieza cargadas de memoria colectiva y de gran valor cultural» indica el Concello.

Actualmente se están llevando a cabo la restauración de varias piezas patrimoniales con una inversión que supera los 35.000 euros. Las obras de mejora del Concello se están realizando en la Fonte de San Miguel de Canedo, por un importe de 12.110 euros.

También se está restaurando el lavadero en Cachaxúas, con una partida de casi 6.000 euros. En el lavadero de Ponte do Val se está realizando una obra valorada en 17.655 euros para la puesta en valor del mismo.

Otras intervenciones previstas por el Concello son la rehabilitación del lavadero de Casardomato, al que se destinará una partida de casi 18.000 euros así como la cubierta del lavadero de Seixalbo, en cuya mejora se invertirá una partida de 13.458 euros, para garantizar la protección y conservación del mismo.

Con estas actuaciones, «el Concello de Ourense pretende no solo recuperar la funcionalidad y el esplendor originales de estas construcciones, sino que también se intenta salvaguarda la memoria inmaterial y la historia que atesoran», explica.