Misa de San Martiño: un alegato en favor de la paz y contra los incendios

La solemne misa celebrada ayer en la catedral de Ourense con motivo de la festividad local de San Martiño, dedicada a la advocación de San Martín de Tours, patrón se la ciudad, se convirtió además, en esta ocasión, en una alegato a favor de la paz en el mundo, temática en la que coincidieron tanto el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome durante su ofrenda al santo, como el obispo de la diócesis Leonardo Lemos en su homilía, y de alerta a favor de la defensa de la naturaleza o contra los incendios, el cambio climático y los riesgos de las nuevas tecnologías. Un giro temático poco habitual en esta celebración anual, más de milagros cristianos que de inquietudes sociales.

Miembros de la corporación local, entre ellos el alcalde, se dirigen a la catedral. | Iñaki Osorio

De hecho, el prelado ourensano, dio un paso más, en su homilía, al poner su acento en temáticas como la necesaria «libertad religiosa en el mundo» y en el reconocimiento implícito del cambio climático, al lamentar los incendios forestales que azotaron Galicia durante el verano, y pedir la intercesión de San Martín “para que proteja nuestros montes, campos y ríos, y no se repitan las escenas dantescas que ennegrecieron el verdor de nuestra tierra”. Recordó que “quienes provocan los incendios atentan también contra Dios, creador de la vida”.

El prelado recordó la figura de San Martín como “un santo de misericordia”, cuya vida, en el siglo IV, estuvo marcada por “la entrega total al servicio de los más desfavorecidos y vulnerables”. Destacó también su ejemplo de “constructor de la paz”, tanto en su época como en la actualidad, donde —dijo— “la paz sigue siendo una necesidad urgente para la humanidad”.

Refiriéndose al contexto actual, el obispo pidió “paz en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestras ciudades y en el mundo”, lamentando las guerras y enfrentamientos “que siembran destrucción y muerte entre personas inocentes”. Asimismo, instó a respetar “la libertad religiosa” y a recordar a los cristianos perseguidos en distintos países.

Durante su intervención para hacer su ofrenda al patrón de la ciudad, el alcalde, tocó también una triple tecla temática , al pedir la advocación del santo por el fin de las guerras, la importancia de respetar el equilibrio de la naturaleza, y la alerta sobre los peligros del mal uso de la tecnología.

Un alcalde muy pacífico...

«En tu advocación, nos reunimos en esta fecha santificada en tu honor, para recordar tu vida como un modelo inspirador para la nuestra. Conociste de primera mano, como soldado, las desgracias que traen consigo las guerras, y por eso dedicaste el resto de tu vida a luchar por la paz; paz que tanto necesitan los países inmersos en largos conflictos bélicos, en algunos casos con poblaciones que sufren terribles masacres», indicó el alcalde en su ofrenda.

Subrayó que «en esos enfrentamientos humanos, pedimos tu santa intercesión para que lleguen a su fin. Una paz por la que también debemos esforzarnos a diario, en todos los ámbitos de nuestra vida, como tan bien enseñaste a tu gente. Una paz que solo lograremos empatizando con quien sufre, tratando de aliviar su dolor, como hiciste cuando compartiste tu capa».

También hizo referencia a la historia del día de San Martín, como fin de inicio o fin de las temporadas agrícolas, y en este sentido, «se atribuían a tu intercesión, los días soleados del «veranillo» de San Martín» indicó el regidor, coincidiendo además, algo que coincidió ayer con una tregua real de las lluvias durante esta festividad en Ourense.

Jácome hizo hincapié, al igual que antes el obispo,a esa «naturaleza que nos está dando avisos de que esos ciclos naturales se están alterando, probablemente a causa de actividades humanas irresponsables».

En un discurso inusual este año por su aparente sensibilidad con el cambio climático, recordó en ese «tú a tú» en el que los alcaldes, parecen tutearse con los santos, en este caso el patrón San Martiño, que «diversos fenómenos meteorológicos adversos han causado dolor en diferentes partes del mundo. Pedimos, San Martín, que inspires a los gobernantes para que adopten medidas que permitan garantizar la calidad de vida de las personas, sin que ello sea incompatible con la conservación del entorno natural y sus ciclos».

Una peculiar ofrenda del regidor, en la que se refirió también al apagón eléctrico. «Hemos vivido meses o episodios de apagones eléctricos prolongados, que nos hicieron tomar conciencia de nuestra debilidad frente a la naturaleza, y reflexionar sobre la necesidad de no alejarnos de ella».

También en un estilo conciliador poco habitual, pidió al patrón de la ciudad su mediación, para que las nuevas tecnologías «sean herramientas útiles para mejorar la calidad de vida de las personas y fomentar el entendimiento mutuo y no se conviertan en medios de alienación artificial, que nos separen o nos alejen de nuestros semejantes».

El acto de ayer contó en lo musical con la magistral intervención Coral de Ruada, gaiteiros y , en lo institucional, la participación de las principales autoridades civiles, religiosas, y militares, desde e el Subdelegado de Defensa, mandos de Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil o el presidente de la Diputación y los de delegados territoriales de Xunta, Subdelegado del Gobierno y concejales del a corporación local entre otros.