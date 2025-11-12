Los juzgados de Ourense tienen casi 17.500 sentencias pendientes de hacer cumplir, el 87% civiles

La justicia se aproxima a un cambio profundo de modelo, con una nueva estructura de tribunales de instancia que, a partir del 1 de enero de 2026, conllevará una configuración diferente del trabajo de la oficina, con equipos de funcionarios asignados a cada sección y los magistrados trabajando en cada una de las plazas previstas para las distintas jurisdicciones. A ese escenario llegará el sistema con una situación desigual. Es el ámbito civil el que presenta, en general, una mayor carga de trabajo y la necesidad de que se apliquen refuerzos, que en Ourense existen desde hace años, por ejemplo, en el juzgado de Familia. Un dato que constata el peso del aluvión de procedimientos es el de la ejecución de sentencias. En este trámite que incoan los tribunales para dar cumplimiento a una resolución había un total de 17.476 casos al cierre del primer semestre del año, sumando los expedientes de todos los juzgados y las distintas jurisdicciones. El 87% de los asuntos —15.235— corresponde a la demarcación civil.

En el orden penal había 1.858 ejecutorias pendientes, de las cuales 1.332 corresponden a sentencias firmes en trámite de ser cumplidas por parte de los dos juzgados de lo Penal de la provincia. Las jurisdicciones social y contencioso-administrativa arrastraban solo 262 y 121 asuntos, respectivamente, en la fase de ejecución se sentencia, el paso final.

En una entrevista reciente con este periódico, la presidenta de la Audiencia Provincial de Ourense, Ana del Carmen Blanco Arce, la máxima autoridad judicial en la provincia, calificaba de «robusta» la situación de la administración de justicia en Ourense. No obstante, la magistrada también indicaba que «donde notamos más deficiencias es en los juzgados de Primera Instancia y en el juzgado de Familia. Los magistrados y magistradas titulares de esos juzgados están trabajando mucho, pero es muy elevado el número de asuntos de entrada, lo que hace que sea necesario reforzar».

Según la estadística más reciente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el segundo trimestre del año los 32 órganos judiciales de la provincia ingresaron 9.900 asuntos, la mitad —4.992— en el área civil. «Familia tiene un refuerzo que hay que mantener, y habrá que ver la evolución en instancia porque seguramente habrá que adoptar un refuerzo. La nueva ley es más flexible y posiblemente haga falta una plaza más en instancia», añadió Blanco Arce en esa entrevista.

En conjunto, los órganos judiciales de la provincia resuelven más procedimientos de los que ingresan. En el segundo trimestre de 2025 zanjaron 11.067 casos en total, lo que supone una media de 345 procesos por cada órgano. Más de la mitad de los casos finalizados correspondía al ámbito civil, que resolvió 6.271 en tres meses.

Casos en trámite

El trabajo desplegado por los magistrados, fiscales, letrados de la administración de justicia y funcionarios de las oficinas permitió reducir, durante ese periodo, el volumen de los procedimientos que continuaban en trámite, desde un total de 18.384 expedientes que quedaban vivos al inicio del trimestre a los 17.310 del cierre de junio, casi 541 de media por juzgado. Es el último dato de referencia sobre el estado de asuntos abiertos en los juzgados de Ourense, hasta que en diciembre se publique la estadística del tercer trimestre de este año. La disminución de procedimientos pendientes entre abril y junio alcanzó el 5,8%. También en este epígrafe, la jurisdicción civil es la que concentra, de las cuatro, la cifra más alta de asuntos que quedan por resolver: 10.615, el 61%.