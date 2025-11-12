Menos fogueiras, pero máis historias
Os magostos de San Martiño celebráronse con menos xente da habitual. A coincidencia do festivo entre semana e as previsións de choiva reduciron as fogueiras en Montealegre, aínda que moitos veciños e novos residentes mantiveron viva a tradición.
«Polo San Martiño, castañas e vino», que recollen múltiples refraneiros galegos. E aínda que o dito é case unha relixión para moitos ourensanos que celebran o Magosto cada 11 de novembro, o deste 2025 foi o menos candente da época recente. Fronte aos infinitos fíos de fume branco con arrecendo a tizón e froitos secos que emerxían das árbores de Montealegre en anos anteriores, onte atopar unha fogueira antollábase case como unha busca do tesouro, e eran poucos os coches aparcados ás entradas dos camiños para facer unha castañada. É verdade que había motivos para falta a cita: o feito de que o festivo polo patrón de Ourense cadrase entre dous días laborables levou a moitos grupos e asociacións a celebrar o magosto na última fin de semana, e as previsións de choiva que daban para onte fixo que outros tantos optaran por plans máis en interior. Pero o tempo, como xa fixo co Samaín, acompañou a festa.
Un día solleiro pero frío, no que desfrutar da claridade das vistas e agradecer tamén o calor do lume, fixo as delicias dos que si se animaron a celebrar o agosto no San Martiño. Foi o caso de Laura Vázquez, que subiu ata Montealegre para desfrutar da ocasión con familia e amigos, e, sobre todo, asegurarse de que a costume perdure nos máis pequenos: «Nós isto xa o vivimos dende nenos, e agora queremos que os nosos fillos vaian collendo un pouco a tradición, que non se perda o que é vir ata aquí, buscar o sitio, recoller a leña, preparar as brasas... e por suposto, deixalo todo limpo e recollido, como estaba ou mellor do que estaba», conta. A xulgar polos choripáns que os cativos degustaban, a lección vital semellou máis gratificante das que reciben no colexio do que hoxe libraban, e a ollada de felicidade coa que remataron fai pensar que, polo menos nas súas mans, o legado do Magosto non corre perigo.
Pero se algo reluciu o día de onte é que as tradicións, como a sociedade, evoluciona, e as castañadas de San Martiño reflictiron a diversidade cultural que a cidade das Burgas gañou nos últimos anos. Así o demostrou Marcelino, veterán das castañadas, e o grupo de amigos do seu fillo que o acompañaban. Entres eles, só o brasileiro Ailson tiña experiencia no asunto, para o resto do grupo de procedencia latinoamericana era o primeiro Magosto que celebraban. De feito, non coñecían a celebración ata que empezaron a mirar pola cidade os carteis anunciando os asados populares, pero a súa experiencia inicial non puido ser máis satisfactoria. “Es agradable el tener aquí la fogata con el clima frío, la parrillita, las castañas... y sobre todo compartir tiempo con la gente”, relata Alejandro un dos novatos. E é que non fai falta ter unha infancia en Galicia para entender o significado do Magosto, pois unha comilona ao aire libre entre amigos desfrutando do calor dunha lareira é máis que suficiente para saber que o frío chegou.
Aínda que a situación máis curiosa dun San Martiño que, se ben non deixou moitas fogueiras, si que deixou historias, vivíase poucos metros máis adiante da castañada de Laura Vázquez. E non foi precisamente por habilidades: nove rapaces trataba de encender o lume cos paus máis pequenos que atoparon, e unha técnica máis aprendida do reality “El último superviviente” que dun pai prendendo unha churrasqueira. Iso si, tiñan excusa, pois para todos era tamén o seu primeiro Magosto. Tratábase dun grupo de auxiliares de conversación, que este curso chegaron dende Estados Unidos e Inglaterra para mellorar as capacidades en inglés dos estudantes ourensáns. Rebeca, de Florida, explica que tiveron a idea a través dos seus compañeiros de traballo: “Nos colexios nos que estamos, os mestres falan moito sobre o Magosto e a costume de comer castañas, aprendimos que é un festivo moi grande en Ourense e quixemos sumarnos”, explica cun galego que, se non é perfecto, emociona polo empeño de falar a lingua local. E é que para estes auxiliares a integración co entorno non é unha opción, senon unha obligación: “nós non estamos aquí so para falar inglés cos alumnos, tamén para aprender sobre a cultura e saber o máximo posible dela, e por iso todos estivemos preguntando aos profesores que facían polo Magosto. De feito, no meu colexio trouxeron unha mostra de libros para que os nenos aprenderan sobre a celebración, e eu collíaos para aprender tamén”, confesa entre risas.
- Veinte años después de llevar el pan de Cea a Europa, Carlos Manuel cede el testigo
- El convenio de hostelería prohíbe más de 9 horas de trabajo al día y fija 12 de descanso
- La Audiencia juzga a un guardia civil acusado de falsificar una infracción
- «Los políticos nos prometieron mucho pero tres meses después del incendio seguimos abandonados»
- Localizan con vida al octogenario que salió a buscar setas al monte en Maceda y no regresó
- La San Martiño tiñe de colores las calles de Ourense
- Más de 8.000 trabajadores de la construcción llamados a la huelga mañana
- Cuatro detenidos por el secuestro exprés de un hombre en Covadonga