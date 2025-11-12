Detenido por la presunta violación de su sobrina menor, a la que dejó embarazada

Un hombre sospechoso de haber violado presuntamente a su sobrina menor de edad, y a la que supuestamente dejó embarazada como resultado de una agresión sexual ocurrida hace aproximadamente un mes, fue localizado y detenido después de que intentase eludir la acción de la justicia: se marchó a Portugal después de cometer los hechos. La víctima fue intervenida para una interrupción del embarazo. El sospechoso fue arrestado en territorio luso hace unos días y tendrá que responder en una causa abierta por un presunto delito de agresión sexual, confirma el gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que hace especial reserva de más detalles porque los datos forman parte del contenido de la instrucción y para no afectar al bienestar ni los derechos de la víctima, que en este caso es vulnerable por razón de edad.

Según otras fuentes consultadas, después de que se tuviera constancia de la presunta implicación del sospechoso en este grave ataque contra la libertad sexual de su propia sobrina, se tramitó una orden europea de detención una vez que no fue posible localizar al hombre en su domicilio de referencia en territorio ourensano. La Guardia Civil recibió información sobre la posible marcha de este individuo a Portugal, su país. El instituto armado realizó una serie de averiguaciones y la colaboración de la Guardia Nacional Republicana (GNR) resultó clave para atrapar al presunto violador. El próximo pasó será la entrega del investigado a las autoridades españoles.

Según el Ministerio del Interior, en el primer semestre de este año las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado recibieron 38 denuncias por delitos contra la libertad sexual en la provincia de Ourense. Ocho de estos casos fueron violaciones. Ambos datos son idénticos a los de la primera mitad de 2024, año que terminó con 80 delitos sexuales denunciados en Ourense —21 violaciones—, y en 2023 se detectaron 104 casos (23 violaciones).

Varios hechos de especial gravedad, con menores víctimas de violencia sexual, están en el foco informativo en la provincia. En octubre, la Audiencia Provincial condenó a 15 años a un padre que violó a su hija discapacitada, cuando la niña tenía entre 10 y 11 años, usando técnicas de manipulación, chantajeándola con la táblet. La justicia busca a un prófugo, Martiño Ramos Soto, un profesor sentenciado en firme a 13 años y medio de cárcel y a 21 de inhabilitación, por violar a una alumna menor y vulnerable. Se fugó en verano, aprovechando que no pesaba contra él ninguna medida cautelar.