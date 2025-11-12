El Concello proyecta crear un registro de bicicletas para prevenir los robos

El Concello de Ourense acaba de aprobar el texto de la nueva ordenanza municipal de tráfico, que incluye en su articulado importantes cambios derivados de un nuevo modelo de ciudad, tanto por la creciente incorporación de vías peatonales, obligadas por la puesta en marcha de la zona ZBE, Zona de Bajas Emisiones, en un amplio radio urbano, como por la supresión de modelos que desaparecen el día 1 de enero, como es la Ordenanza Reguladora de Aparcamientos, ORA. La llamada zona azul.

Pero además en su amplio articulado, de la ordenanza incluye una previsión, que estudia el concello para un medio de locomoción reconocido como tal en un casco urbano, y sometido también a la normativa: las bicicletas y plantea crea un registro municipal en el que los propietarios puedan registrarla.

Mayores de 14 años

Se trata de un registro voluntario, cuyo objetivo es evitar algo habitual cuando se dejan aparcados en el casco urbano sin la suficiente protección, como son los robos o extravíos «y para facilitar su localización»· indica la ordenanza municipal.

Podrán registrar sus bicicletas las personas mayores de catorce años, que tendrán que aportar su domicilio, y teléfono de contacto; el DNI; el número de serie de la bici con su marca, modelo y color. En el caso de las bicicletas que sean propiedad de menores de 14 años, la inscripción se realizará a nombre de sus progenitores o tutores legales.

Otras ciudadesespañolas que disponen ya de este registro de bicicletas son Zaragoza, que fue además pionera en el ámbito estatal en la materia, Barcelona, Sevilla, Palma o Valencia.

La intención del Concello de Ourense cuando ponga en marcha este registro voluntario para propietarios de bicis, «es crear el órgano competente que pueda llevar el registro, y se establezcan ya con total claridad las instrucciones para su funcionamiento».

Esta nueva ordenanza de Tráfico incluye también las diez nuevas calles peatonales que se han ido incorporando a la lista y todos los cambios impuestos por la nueva ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones, ZBE, cuya primera fase entra en vigor el 26 de diciembre.

El artículo 4 de la nueva ordenanza de tráfico de Ourense, aborda normas generales de circulación en las vías peatonales de la ciudad o casco histórico, e incluye un amplio anexo en el que se aclara todos los vehículos que como residentes , carga o descarga taxis y un largo etcétera con acceso pero y regula también la circulación de bicicletas, ciclos o vehículos de movilidad personal podrá realizarse siguiendo los itinerarios señalizados de forma específica para estos vehículos o, en su defecto, exclusivamente por la zona central de la vía, sin invadir en ningún caso los itinerarios peatonales accesibles.

Acceso a zonas peatonales

En todo caso y pese a esa prioridad que se dará al peatón y a los medios de movilidad no contaminante como la bici, la circulación de cualquier vehículo será de 20 kilómetros por hora, excepto en el caso de las bicicletas, ciclos y vehículos de movilidad personal, cuya velocidad máxima de circulación será de 10 kilómetros por hora, adecuándola a la densidad y presencia de peatones.

Además, en el caso e que la densidad de circulación en zona peatonal no permita mantener la distancia de seguridad mínima de un metro al superar o cruzarse con un peatón, los conductores de bicicletas y similares «deberán y continuar su trayecto a pie, hasta que las condiciones del tráfico peatonal permitan matearen la distancia de seguridad».