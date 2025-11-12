La compañía de teatro Redrum estrenará la comedia «As Nubes» a nivel mundial
El Teatro Principal acogerá la primera función histórica el 15 de noviembre
d. a.
Ourense
Redrum Teatro estrena el próximo sábado 15 de noviembre a las 20:00 h. en el Teatro Principal de Ourense su nuevo espectáculo Nas nubes. La compañía pone sobre las tablas un texto de José Luis Baños de Cos, que resultó ganador del XV Premio Barriga Verde.
Se trata de una comedia dirigida a todos los públicos que habla de los cambios que podría tener en nuestra vida la irrupción de la inteligencia artificial. Combina distintas disciplinas como la improvisación, los números circenses y la música en directo.
Está protagonizada por Xúlio Abonjo, Carlota Mosquera y Guillermo Carbajo bajo la dirección de Alex Sampayo. Las entradas se pueden comprar desde 12 euros.
- Veinte años después de llevar el pan de Cea a Europa, Carlos Manuel cede el testigo
- El convenio de hostelería prohíbe más de 9 horas de trabajo al día y fija 12 de descanso
- La Audiencia juzga a un guardia civil acusado de falsificar una infracción
- «Los políticos nos prometieron mucho pero tres meses después del incendio seguimos abandonados»
- Localizan con vida al octogenario que salió a buscar setas al monte en Maceda y no regresó
- La San Martiño tiñe de colores las calles de Ourense
- Más de 8.000 trabajadores de la construcción llamados a la huelga mañana
- Cuatro detenidos por el secuestro exprés de un hombre en Covadonga