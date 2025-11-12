La compañía de teatro Redrum estrenará la comedia «As Nubes» a nivel mundial

Redrum Teatro estrena el próximo sábado 15 de noviembre a las 20:00 h. en el Teatro Principal de Ourense su nuevo espectáculo Nas nubes. La compañía pone sobre las tablas un texto de José Luis Baños de Cos, que resultó ganador del XV Premio Barriga Verde.

Se trata de una comedia dirigida a todos los públicos que habla de los cambios que podría tener en nuestra vida la irrupción de la inteligencia artificial. Combina distintas disciplinas como la improvisación, los números circenses y la música en directo.

Está protagonizada por Xúlio Abonjo, Carlota Mosquera y Guillermo Carbajo bajo la dirección de Alex Sampayo. Las entradas se pueden comprar desde 12 euros.