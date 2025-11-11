Se cumplirá más tarde de lo previsto, pero los aplazamientos del último objetivo de la empresa española de ciberseguridad DLTCode no deja de ser histórico: en las próximas semanas, el proyecto liderado por el joven ourensano Efrén Varón Escudero lanzará al espacio tres satélites desarrollados por la compañía. Y aunque el lanzamiento se iba a producir en un principio durante el día de hoy, el espacio, como explican los responsables de DLTCode, «tienen sus tiempos», y la puesta en órbita tendrá que esperar probablemente hasta la próxima semana, cuando se abra una nueva ventana de lanzamiento.

Tres satélites con sello de Ourense

Varón apunta a que se producirá el viernes 21 o el sábado 22, pero no lo puede saber a ciencia cierta, porque la propulsión no corre a cargo de DLTCode, sino de alguien que si precisamente algo no le falta, es atención y tareas: será SpaceX, la empresa del billonario Elon Musk, quien cumpla ese rol. Lo hará con el cohete Falcon 9, un artefacto de 70 metros de altura, 549 toneladas y casi 23.000 kilogramos de capacidad, en el que los satélites de DLTCode irán acompañados de otra gran cantidad de aparatos a poner en órbita, l o que junto a la capacidad del cohete para ser reutilizado en su gran parte abarata ampliamente los costes.

Presentación improvisada

El cambio de fecha prevista ha obligado a «improvisar» en los actos programados, y la pantalla grande que había instalada ayer en la Praza Maior para seguir en directo el lanzamiento se convirtió al final en una presentación del proyecto a toda la ciudadanía. Allí Efrén Varón señaló que este era «un día histórico para los que llevamos años trabajando en esta misión» y explicó los motivos que llevaron a DLTCode a explorar la vía extraterreste: «En el espacio hay muchísimos materiales que día a día disfrutamos, como la televisión vía satélite o las comunicaciones. Todo este tipo de tecnologías también pueden sufrir ataques, y nosotros queremos tener las tecnologías suficientes para trabajar con ella. Tenemos que estar en órbita para trabajar con la tecnología en órbita». De esta forma, con los satélites que van en el Falcon 9 pretenden «obtener datos muy interesantes que no se pueden obtener desde la Tierra».

Los satélites de DLTCode se unirán a los ya más de 10.000 que hay puestos en órbita, un número que se ha duplicado en la última década con los cohetes de SpaceX. Además, en julio de 2024 se calculaba que 61 de ellos se lanzaran con España como parte fundamental del proyecto, pero ninguno hasta ahora había tenido la marca Ourense tan presente. Efrén adelantaba la semana pasada que los tres aparatos que la empresa de seguridad guarda en el Falcon 9 están relacionados con la ciudad de As Burgas, aunque aún no ha revelado sus nombres.