San Xoán de Río subirá el IBI a propietarios de casas en desuso, para que las alquilen o vendan

El alcalde del concello ourensano de San Xoán de Río, Xosé Miguel Pérez Blecua, ha anunciado una medida «posiblemente impopular para muchos, pero imprescindible, y es que vamos a imponer un recargo en el precio del el IBI (Impuesto de Bienes Inmobles) de hasta un 150% más , a aquellos propietarios que tienen casas vacías desde hace años, no tienen vinculación alguna con el pueblo, o las mantienen en o en ruinas, y ni las visitas ni se ocupan de ellas». Añade que «no puede ser que haya viviendas vacías y gente que precisa donde vivir en nuestro municipio y no tiene donde» asegura el regidor.

El municipio de San Xoán de Río, de enorme belleza paisajística y patrimonial, está situado en la zona montañosa de la comarca de Terra de Trives, tiene en estos momentos algo más de 500 habitantes, según su alcalde, «pero tenemos 1.000 viviendas, de las cuales unas 200 están vacías y no viene nadie a ellas en algún caso, desde hace 4 años» explica «y otras en ruina, lo que además supone un riesgo para los vecinos que quedan» indica el regidor.

Lamenta que muchas de esas personas «no quieran ni venderlas ni arreglar sus casas, y en alguna parroquia tuvimos que cerrar una calle, para evitar la caída de tejas o piedras. Incluso alguna vecina tiene que dar un largo rodeo, para entrar en su casas al tener zona precintadas por ruinas».

Según el alcalde, ha tenido una ayuda oficial del ministerio, para promover la rehabilitación «hay gente interesada pero nuestra intención es atraer el capital privado. No podemos dedicarnos a esto como concello» afirma Pérez Blecua

«Aquí las tasas son bajas»

El acuerdo de adoptado en pleno para liberar viviendas incluye, basándose en una nueva ordenanza, un recargo del 50% para las casas vacías durante más de dos años; del 100% si superan los tres años sin uso, y se incrementará en 50 puntos porcentuales adicionales cuando un mismo titular disponga de dos o más viviendas desocupadas en el término municipal. .

El Concello de San Xoán de Río establece también una serie de causas justificadas que permitirán evitar el recargo, como los traslados temporales por motivos laborales o de formación, obras de rehabilitación, situaciones de dependencia o salud, segundas residencias con uso esporádico, o inmuebles en venta o alquiler durante un tiempo razonable.

El alcalde reconoce que esto es solo una llamada de atención pues «aquí los impuestos como el IBI no son caros al haber un valor catastral bajo, pero si pagaban 100 o 200 euros y se lo multiplicas por tres hasta 500 a 600 euros, igual reaccionan y deciden vender o reformar y alquilar».

La ordenanza estipula que el que vive todo el año en el municipio paga un IBI mínimo; si viene por temporadas el precio normal y si la vivienda está vacía permanente mente «pagará lo máximo que disponga la le» advierten.

Además según Xosé Miguel «esa ayuda del ministerio para promover la rehabilitación, tiene diversos apartados, y uno de ellos es para atraer gente emprendedora que alquile o compre vivienda, pero que llegue con un proyecto de emprendimiento propio y se de alta como tal» advierte e regidor.

Xosé Miguel Pérez Blecua, parte de la base de que es un error que toda vivienda pública tenga que ser social, es decir para gente que llega de una ciudad y nunca vivió en un pueblo, y solo viene para ahorrar, porque los precios de la vivienda son más ventajosos. Esa no es la solución ni suele funcionar».