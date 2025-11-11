Rafael López : «La ciencia no es un lujo, es una necesidad, por eso hay que apoyar la investigación»

«La investigación y la innovación son el único camino para mejorar la vida de la personas», porque «la ciencia es una necesidad, no un lujo, y por eso hay que apostar por la investigación», declaró ayer Rafael López (Vilamartín de Valdeorras, Ourense, 1959), jefe del Servicio de Oncología del Hospital Clínico de Santiago de Compostela, al recibir, en el Teatro Principal de Ourense, el premio Ourensanía 2025, que otorga la Diputación Provincial y que le fue concedido como reconocimiento a su carrera ejemplar como médico y como investigador en la lucha contra el cáncer, unidos a su «profunda y constante vinculación con la provincia».

El presidente de la Diputación, Luis Menor, subrayó que Rafael López recibe este premio como “reconocimiento a tu valía y al orgullo de tus orígenes”, porque «no perdiste la esencia de quién eres», señaló y por ser un profesional de la medicina “cuyo único y principal motor es salvar vidas, no buscar reconocimientos”.

Sobre la carrera profesional del premiado, Luis Menor afirmó que seguirá siendo “protagonista en la historia de muchas personas y en la historia de muchos avances clínicos que, estoy seguro, están por llegar”. Así, Rafael López “encarna la esencia de este galardón porque sentimos orgulloso, como pueblo, de contar con un ourensano que rescata vidas desde la investigación médica”. Una labor que ejerce desde Santiago, pero con las “puertas siempre abiertas a los ourensanos que lo precisen”.

El homenajeado, tras recibir la escultura de bronce del artista Xosé Cid, símbolo del Premio Ourensanía 2025, agradeció la posibilidad de “volver a mirar a mi tierra con el corazón en la mano, con emoción” y también con «algo de tristeza» por los incendios o de este verano en la provincia lamentó.

Hizo mención a sus padres de quienes aprendió “el valor del esfuerzo y de que la tierra que da a frutos se cuida, se respeta y se ama”.

También recurrió a Otero Pedrayo para referirse a Galicia como esa «patria que se lleva en el alma, mientras que «a Ourense, lo llevo en el corazón” pues para él esta tierra, es “una forma de estar en el mundo, una identidad que nos acompaña allí donde vayamos”.

No olvidó dirigirse a la juventud, con un mensaje de optar por el “esfuerzo y el talento”, entendiendo que el fracaso “forma parte del camino y del aprendizaje”. Un futuro que deben de escribir sin “olvidar sus raíces” afirmando que ser ourensano es “llevar en los genes el esfuerzo, la esperanza y la dignidad”.

Para Rafael López, cada avance contra el cáncer, cada investigación, cada logro, “lleva consigo el orgullo de representar a esta provincia”, añadió el premiado, que tuvo palabras de agradecimiento para sus compañeras y compañeros “que compartieron conmigo ideas, esfuerzos, noches sin dormir, ilusiones y también decepciones”.

En el acto de homenaje de ayer, participaron también Agustín Fernández, amigo de la infancia, y Jesús García Mata, jefe del Servicio de Oncología del CHUO, para acercar desde su propia experiencia, detalles de la personalidad y profesionalidad del galardonado. Además, estuvieron presentes en el acto a través de un vídeo Marisol Soengas y Mariano Barbacid, dos reconocidos investigadores en oncología.

El ourensano que convirtió Galicia en referente de la lucha contra el cáncer

Rafael López López, además de Jefe del Servicio de Oncología del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, es director del Grupo de Oncología Traslacional del IDIS y coordinador del área de cáncer de Oncomet, y Catedrático de la Facultad de Medicina de la USC.Pero no se ha limitado solo a ser un oncólogo de primer nivel, si no que fue su liderazgo en Oncomet, donde su liderazgo se convirtió en decisivo para hacer investigación contra el cáncer en Galicia, contribuyendo a que hoy sea una referencia a nivel nacional e internacional.

También, según el curriculum presidió la Sociedad Gallega del Cáncer, contribuyendo también a la Estrategia Gallega contra el Cáncer, siendo actualmente presidente de Aseica . Su impagable labor como médico, también es fruto del trabajo que realiza en el ámbito de la investigación, líder en España en biopsia líquida, en la que gracias a su esfuerzo es hoy una realidad en los hospitales gallegos, además de proyectos centrados en el estudio y tratamiento de la metástasis.