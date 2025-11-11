La mejora de los accesos a las canteras de pizarra beneficiará a 2.000 trabajadores
708.000 euros para arreglar una carretera en Carballeda de Valdeorras
Redacción
El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, y la directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, visitaron este lunes Carballeda de Valdeorras, donde se ejecutarán obras en la carretera municipal entre Casoio y Riodolas. La Xunta de Galicia aporta más de 354.000 para esta actuación, la mitad de la inversión total, que supera los 708.000 euros.
La administración autonómica contribuye a través del fondo de cooperación local, una línea que está destinada a inversiones en infraestructuras municipales de carácter estratégico. En el caso de esta vía en Carballeda de Valdeorras, la reforma mejorará el acceso a las canteras de pizarra, beneficiando la movilidad de los 2.000 trabajadores con trabajo directo en el sector en ese municipio. Otros de los propósitos de esta obra son mejorar la seguridad vial e impulsar el turismo industrial en la comarca.
