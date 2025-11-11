Podemos lleva a la Fiscalía posibles daños del árbol de Navidad a una zona BIC

Podemos Ourense presentó un escrito ante la Fiscalía Provincial de Ourense, en el que solicita «su urgente intervención», para frenar los daños al patrimonio cultural de la calle Obispo Cesáreo, «un espacio incluido en el Conjunto Histórico-Artístico de la ciudad y, por tanto, Bien de Interés Cultural (BIC)», aseguran, al ubicar el Concello de Ourense su gran árbol navideño en ese entorno.

La formación recuerda que el pasado 3 de noviembre presentó un requerimiento urgente registrado con el número 2025/3032645 ante la Dirección General de Patrimonio Cultural, advirtiendo del riesgo de nuevas agresiones y solicitando medidas cautelares, sin obtener respuesta hasta el momento.

El escrito presentado a la Fiscalía recoge además que en enero de 2023 se produjeron daños reales durante el desmontaje del árbol de Navidad l, tal y como se aprecia en un vídeo difundido por los medios, en el que se observan roturas en los bancos de piedra e impactos en el adoquinado protegido.

La actuación «afecta también al entorno de la Fuente de Oseira, actualmente en trámite de declaración como BIC , lo que agrava la situación de riesgo patrimonial» considera Podemos Ourense. que recuerda que «advertimos que si la Dirección General de Patrimonio Cultural no actuaba con diligencia, llevaría el caso a la Fiscalía para garantizar la protección del conjunto histórico.