Clase de micología y taller de cocina en la Casa dos Mestres

La Casa dos Mestres de Trasmiras, un conjunto rural lleno de historia, cuyo edificio principal fue escuela en la década de los años 30 del pasado siglo, acogió este fin d e semana una cita muy especial, una jornada con los m micólogos Ricardo y Alejandro Mínguez, dos de los más prolíficos y expertos divulgadores en la materia, cita que desbordó las expectativas y de participación.

La jornada arrancó con una charla formativa, previa a l salida al monte para la recogida de las setas y posterior taller de cocina y degustación en un entorno mágico como la Casa dos Mestres que organizó la actividad. Este proyecto rural que comenzó el proceso de restauración en 2013, está liderado por David y Claudia, auténticos dinamizadores en Trasmiras para sus vecinos y sus huéspedes.