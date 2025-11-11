Buenos resultados del Salvour al inicio de la Liga de Salvamento

El Pabellón de Deportes Los Remedios de Ourense fue escenario este sábado de la I Jornada de la Liga Gallega de Salvamento y Socorrismo, con la participación de deportistas de las categorías infantil, cadete, juvenil y absoluta. La cita reunió a varios de los principales clubes gallegos, entre ellos A Estrada, Vilagarcía, Umia, Carballo, Sanxenxo y el anfitrión Club Salvour, que protagonizó un notable inicio de temporada.

En las categorías cadete y juvenil, Paz González logró la segunda posición en 50 metros remolque de maniquí, y Lucía Sánchez consiguió un tercer puesto en 100 metros socorrista y un cuarto puesto en 50 metros remolque de maniquí. En la categoría absoluta no hubo resultados altamente reseñables, pero el club demostró competitividad para el resto de la temporada.