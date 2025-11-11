Buenos resultados del Salvour al inicio de la Liga de Salvamento
d. a.
El Pabellón de Deportes Los Remedios de Ourense fue escenario este sábado de la I Jornada de la Liga Gallega de Salvamento y Socorrismo, con la participación de deportistas de las categorías infantil, cadete, juvenil y absoluta. La cita reunió a varios de los principales clubes gallegos, entre ellos A Estrada, Vilagarcía, Umia, Carballo, Sanxenxo y el anfitrión Club Salvour, que protagonizó un notable inicio de temporada.
En las categorías cadete y juvenil, Paz González logró la segunda posición en 50 metros remolque de maniquí, y Lucía Sánchez consiguió un tercer puesto en 100 metros socorrista y un cuarto puesto en 50 metros remolque de maniquí. En la categoría absoluta no hubo resultados altamente reseñables, pero el club demostró competitividad para el resto de la temporada.
- Veinte años después de llevar el pan de Cea a Europa, Carlos Manuel cede el testigo
- La Policía investiga una estafa del amor en la que la víctima perdió 700.000 euros
- Muere un hombre en Maceda tras caer de un balcón al ceder la barandilla
- El convenio de hostelería prohíbe más de 9 horas de trabajo al día y fija 12 de descanso
- La Audiencia juzga a un guardia civil acusado de falsificar una infracción
- «Los políticos nos prometieron mucho pero tres meses después del incendio seguimos abandonados»
- Los empresarios del polígono de San Cibrao das Viñas buscan a 100 interesados en lograr un trabajo
- Buscan a un octogenario que salió a buscar setas al monte en Maceda y no regresó