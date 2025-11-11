Una avería en la incubadora para neonatos del hospital de O Barco obligó a trasladar a Ourense a una parturienta

La incubadora destinada a posibles traslados de la unidad de partos del hospital público de Valdeorras emitió en las últimas fechas un aviso de error en una de sus piezas. El Sergas asegura que ya ha sido reparada por técnicos del servicio de electromedicina, aunque este martes estaba previsto que técnicos de la empresa especializada acudiesen al centro hospitalario de Valdeorras para evaluar el alcance de la incidencia y repararla definitivamente. El objetivo, dice el Sergas, es que «poida seguir empregándose con normalidade e todas as garantías que requiren un posible traslado dun recentemente nado no caso de ser necesario». Por motivos de seguridad, la incidencia obligó a trasladar a una paciente de O Barco hasta la unidad de partos del hospital de Ourense, «onde o proceso puido desenvolverse con total seguridade e normalidade», asegura el Sergas, que sostiene que «en ningún momento está comprometida a atención nin a seguridade asistencial».

El PSdeG considera que este caso constata la «precariedade» de medios en el hospital de Valdeorras. Los socialistas califican la situación de «extrema gravidade», tras incidir en que este equipamiento «é fundamental para garantir a seguridade dos recentemente nados que precisen ser derivados». El PSOE cree que este problema «é unha mostra máis do calvario que está vivindo un hospital comarcal que leva anos sufrindo recortes, o desmantelamento de servizos e a falla de investimentos», critica la parlamentaria Carmen Dacosta.