Una asociación pretende recuperar la mina de wolframio de Valborraz

La Asociación Científica Sputnik Labrego, en colaboración con el Albergue Eco dos Teixos y la Comunidad de Montes de Casaio y Lardeira, inician una campaña para recaudar recursos con el objetivo de recuperar la mina de wolframio de Valborraz, situada en los montes de Trevinca. Este enclave fue muy afectado por los incendios vividos el pasado mes de agosto, llegando a destruir gran parte de los tejados de los edificios que todavía se conservaban. «Los incendios de este verano fueron el último paso de una larga serie de afecciones que afectaron a esta mina desde su abandono definitivo en los años 70», comenta Carlos Tejerizo, presidente de Sputnik Labrego. «Sin embargo, los incendios fueron especialmente perjudiciales, y corremos el peligro de perder este enclave único para siempre».

La campaña tiene doble objetivo: por un lado, recaudar recursos para invertir en la conservación y potencial restauración de un «sitio único», y por otro, y más importante, llamar la atención de las administraciones competentes «para que no dejen morir este enclave histórico, donde tantas historias tuvieron lugar y que pueden quedar quemadas y enterradas para siempre».

La mina de Valborraz fue una de las docenas de zonas de extracción de wolframio durante los años 40 y 50, momento en el que este mineral fue estratégico para la fabricación de material bélico. Además, la situada en los montes de Trevinca destacó por ser la única gestionada por la Alemania Nazi. También fue sede sede de uno de los Destacamentos Penales más relevantes de este territorio, en lo que se convirtió en la vivienda de cientos de prisioneros provenientes de la Guerra Civil Española. «Los estudios desarrollados por historiadores como Isidro García Tato o Tomás Terrón Mendaña y nuestros trabajos arqueológicos y antropológicos de recogida de memorias relacionadas con la mina muestran su singularidad y la necesidad de protegerlo como un patrimonio único que podemos perder», señala Tejerizo.