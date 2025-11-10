Seis meses de multa por atropellar a un peatón
L. G.
El juzgado de lo Penal número 1 de Ourense ha condenado a un vecino de O Barco de Valdeorras por conducir bajo la previa ingestión de bebidas alcohólicas y atropellar a una mujer que cruzaba un paso de peatones.
Los hechos de remontan a febrero de 2022 cuando circulaba por O Barco de Valdeorras e impactó «violentamente» contra una mujer que cruzaban la vía por un paso señalizado, lanzándola contra la carretera. El acusado arrojó un resultado de 1,06 en las pruebas de alcoholemia. La mujer sufrió lesiones que requirieron asistencias y tratamiento médico. Necesitó para sanar 233 días.
Reconoció los hechos viendo reducida su condena a una multa de 6 meses a razón de 5 euros diarios, así como la privación del permiso de conducir durante 1 año y 1 día. Además, debe indemnizar solidariamente con su compañía aseguradora la cantidad de 24.000 euros a la víctima.
