La San Martiño tiñe de colores las calles de Ourense
Ester Navarrete y David de la Fuente dominaron la XLVIII carrera popular
L.G
Más de 10.400 corredores se lanzaron este domingo a las calles de Ourense en la 48.ª edición de la carrera pedestre popular de San Martiño, consolidando la cita como una de las más importantes del calendario atlético gallego. Al igual que en ediciones anteriores, la prueba tuvo la salida en el Puente del Milenio y la meta en la Plaza de Concepción Arenal, aunque el itinerario sufrió cambios este año debido a las obras en la Avenida de Portugal.
La carrera masculina ofreció emoción hasta los últimos metros del nuevo circuito. El debutante en la prueba ourensana, David de la Fuente, se impuso con una demostración de fuerza y estrategia, cruzando la meta en 30 minutos y 14 segundos. La segunda posición fue para Iván Puentes, que llegó prácticamente emparejado con De la Fuente, con un tiempo de 30:20, mientras que Yago García completó el podio con 30:41. Destacaron también Pablo Bocelo y el ourensano Alejandro Fernández, cuarto con un registro de 30:42, quienes ofrecieron un gran nivel en la clasificación general.
En la categoría femenina, la viguesa Ester Navarrete revalidó su título por tercer año consecutivo, con una actuación sólida que le permitió marcar 33 minutos y 43 segundos y dominar la prueba de principio a fin. La atleta francesa y olímpica Alice Finot fue segunda con 34:32, mientras que Eva Piñel completó el podio femenino cruzando la meta a la par que Finot. Entre las locales, Itziar Manso destacó como la mejor clasificada, ocupando el sexto puesto con 36:21.
La prueba volvió a demostrar la gran afición ourensana al atletismo, con un público entregado que animó a los corredores a lo largo de todo el recorrido, y con la participación de atletas de élite que dieron espectáculo en ambas categorías. Además, la organización volvió a incluir la carrera inclusiva, fomentando la participación de corredores con diversidad funcional y consolidando el carácter abierto y participativo de la San Martiño.
