Multada por meter la cabeza de una mujer en un inodoro

Una salida nocturna en un pub de O Carballiño ha terminado con condena por el juzgado de lo Penal 2 de Ourense.

Según los hechos recogidos en la sentencia de conformidad— lo que implica que la acusada ha reconocido los hechos— el 21 de mayo de 2023 dos mujeres coincidieron en un pub. Tras un altercado en los baños una agarró a otra por el pelo, arrastrándola hasta el interior del servicio e «introduciéndole la cabeza en el inodoro». Logró salir del baño con ayuda de otros clientes, pero fuera del local la acusada «con intención de menoscabar su integridad física» le propinó un puñetazo en la nariz.

La perjudicada sufrió una fractura de los huesos. La agresora aceptó una pena de 6 meses de multa con cuota de 5 euros al día por un delito de lesiones. A mayores deberá indemnizarla con 1.811 euros. 500 ya los entregó antes del juicio como atenuante de reparación del daño.