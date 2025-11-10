El juzgado ratifica la paralización de la moción de censura de Manzaneda

El PP quería apoyarse en dos ediles trásfugas del PSOE —rompieron y se fueron a no adscritos el pasado julio— para echar de la alcaldía de Manzaneda a Amable Fernández, que gobierna desde que en 2023 los socialistas consiguieron 4 escaños, por los 3 de los populares, tras obtener el 55% de los votos. El pasado 15 de octubre, el PP registró una moción de censura que pretendía aupar a Pedro Yáñez a la alcaldía, pero solo dos de los cuatro concejales comparecieron para autentificar sus firmas ante el secretario, y la notificación de la moción fue incompleta, sin aportar el texto íntegro. Tras una paralización cautelar del pleno previsto para el cambio de alcalde, una decisión en la víspera adoptada el 28 de octubre por el juzgado Contencioso-Administrativo 1 de Ourense, la magistrada Paz Rumbao declara firme el auto, archiva el procedimiento y confirma la suspensión de la moción.

Los socialistas consideran que el PP y los no adscritos «pretenden entrar a gobernar un concello sen coñecer as bases reguladoras do réxime local», y subrayan: «Se non saben presentar unha moción de censura, como pretenden gobernar un concello». El PSdeG pide al PP que se «retracte» y que «recapacite» y descarte la moción de censura, tras unos acontecimientos que los socialistas tildan de «ridículo».

Los populares, que muestran su «máximo respecto á acción da Xustiza», estudiarán la decisión del juzgado, pero adelantan que tomarán «as medidas que sexan precisas ante o que parece ser un defecto de forma». Sobre la crítica de los socialistas, el PP sostiene que la crisis local se debe a «propios problemas del PSOE».

«Os concelleiros independientes non lles votaron os orzamentos a favor, estiveron meses fóra do goberno por desavinzas na xestión, e por elo ofrecéronlle ao Partido Popular a Alcaldía de Manzaneda. Estes son os feitos e o que traslada o PSOE son meras interpretacións», sostiene el PP, que finaliza su respuesta en los siguientes términos: «Buscará o mellor para o pobo de Manzaneda: unha maioría sólida alternativa que dará estabilidade ao goberno municipal, algo que hoxe non existe neste concello».