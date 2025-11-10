El convenio de hostelería prohíbe más de 9 horas de trabajo al día y fija 12 de descanso

El acuerdo que suscribieron el pasado verano los empresarios y los sindicatos CIG y UGT blinda el convenio —con vigencia hasta el cierre del año 2027— del sector de la hostelería en Ourense, uno de los más dinámicos en los periodos de creación de empleo, por su vinculación directa con fenómenos como el turismo y el impacto de eventos festivos y culturales. La renovación del convenio, con efectos desde enero de este año, conlleva incrementos de salarios del 11% en los próximos tres ejercicios —actualizables con el IPC si la subida es superior— además de mejorar condiciones sociolaborales como el aumento a 5 días de licencia por el fallecimiento de familiares, y a 4 por asuntos propios. La hostelería es una de las profesiones más exigentes, que conlleva atención directa al público, actividad física y momentos de estrés en los picos de la jornada con más demanda. El convenio provincial establece las condiciones marco para más de 5.800 empleados, además de otros 2.600 trabajadores autónomos, que desempeñan esta profesión en Ourense.

El acuerdo provincial del sector de la hostelería, suscrito por las partes empresarial y sindical a finales de julio, se publicó a principios de octubre en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Su vigencia se extiende a tres años completos, desde el 1 de enero de 2025 —implica, por tanto, la retribución de atrasos— a diciembre de 2027.

La jornada de trabajo del sector es de un máximo de 40 horas semanales. No podrá exceder de las 9 diarias. En las jornadas de trabajo continuadas, el descanso de media hora para comer se computará como tiempo real de trabajo. Tal y como establece la legislación laboral vigente, el control horario —el fichaje— es materia obligatoria. Una de las cuestiones que establece el convenio en relación a la organización de los tiempos de trabajo del personal es que los horarios de cada uno deben estar expuestos permanentemente en un lugar visible del negocio, indicando las horas de inicio y fin de cada jornada, así como los periodos de descanso diarios, semanales y también los horarios de los turnos.

La horquilla salarial

Cada hora de trabajo que exceda la duración máxima de la jornada será abonada con un aumento del 100% sobre el salario correspondiente a 60 minutos. En todo caso, el número de horas extra no podrá superar las 2 al día, las 15 al mes ni las 80 durante todo el año.

La empresa queda obliga a pagar los salarios antes del día 5. El empleado tiene derecho a anticipos, que no podrán exceder el 80% de su nómina. En julio y diciembre se abonará la paga extraordinaria. Las tablas salariales anexa al convenio establecen retribuciones mensuales de entre 1.190,70 y 1660,43 euros. En 2027, el arco salarial llegará a 1263,18 - 1761,51 euros, con revisión si el alza del IPC es superior al aumento pactado.

En cuanto a los tiempos de descanso, el convenio provincial de la hostelería indica que debe haber un intervalo mínimo de 12 horas entre el final de una jornada laboral y el comienzo de la siguiente. Los trabajadores dispondrán de un periodo mínimo de día y medio semanal de libranza ininterrumpida.

El acuerdo entre patronal y sindicatos regula las compensaciones por trabajar en días festivos. Si el empleado opta por una compensación económica deberá recibir el 200% del salario correspondiente a esa jornada trabajada en festivo. Si prefiere un descanso, tendrá derecho a dos días ininterrumpidos, cuyo disfrute será dentro de los 30 días siguientes a las vacaciones. Cuando el día de descanso semanal de un empleado coincida con una fecha festiva, el trabajador tendrá otro día libre en la misma semana. El convenio provincial de la hostelería considera días festivos el 5 de enero —la noche de Reyes—, el 29 de julio —Santa Marta, patrona de la hospitalidad—, así como el 24 de diciembre, Nochebuena.

El periodo de vacaciones para el personal será de 30 días naturales e ininterrumpidos, un periodo de descanso en el que los trabajadores percibirán el salario real. El calendario debe estar listo en los tres primeros meses del año, procurará la rotación y todos los trabajadores deberán ser informados de cuál es su periodo vacacional con dos meses de antelación, al menos.

Más días de licencia por el fallecimiento de familiares y aumento de los asuntos propios

El convenio regula los días de licencia retribuidas por varias casuísticas. Por una boda o la constitución de la pareja de hecho hay derecho a 15 días. Aumentan a 5 días hábiles los permisos por el fallecimiento de familiares de primer grado, por consanguinidad o afinidad, incluidas las parejas de hecho. En el caso de la muerte de parientes de segundo grado, los trabajadores de la hostelería tienen derecho a 3 días hábiles, que serán 4 si el fallecimiento se produce en una provincia distinta a la del trabajo.

Por accidente, enfermedad grave, hospitalización, intervención quirúrgica sin hospitalización que requiera reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho, parientes de hasta segundo grado, así como de cualquier conviviente con el trabajador en el domicilio que requiera su atención, se establecen licencias de 5 días. Se autorizan 2 para el cambio de domicilio. Para asistir a exámenes, los trabajadores solo podrán disponer del tiempo indispensable y están obligados a justificar la circunstancia y la duración de la prueba. Entre otros permisos del convenio se encuentra el aumento a 4 de los días de asuntos propios, excedencia para el cuidado de familiares o la acumulación del permiso de lactancia en 18 días.

Un trato laboral de «igualdad, diálogo y respeto mutuo»

«Las relaciones laborales dentro de la empresa se basarán siempre en la igualdad, el respeto mutuo y el diálogo», promueve el convenio de la hostelería de Ourense, fruto del acuerdo entre la patronal y los sindicatos firmantes. En el entorno laboral, como es lógico, los empleados deben obedecer las órdenes correspondientes a su categoría profesional específica durante el horario laboral.El convenio provincial de la hostelería regula el protocolo de actuación y medidas preventivas contra el acoso sexual y psicológico. Además, promueve la igualdad real y efectiva para personas LGBTI.

Entre otras medidas, «garantirase a igualdade de trato e a non discriminación por motivos de orientación sexual, identidade, expresión de xénero ou características sexuais das persoas LGBTI en todas as condicións de traballo, aplicándose sempre de acordo cos principios de igualdade de oportunidades e non discriminación», reza el documento acordado entre la patronal y los sindicatos CIG y UGT.