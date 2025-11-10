Condenada una mujer por apropiarse de 5.900 euros de su madre incapacitada

El Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense ha condenado a un año y nueve meses de prisión a una mujer por un delito continuado de apropiación indebida, al considerar probado que se apoderó de 5.900 euros de su madre, una mujer con deterioro cognitivo severo de la que era tutora legal.

Según la sentencia, la acusada fue nombrada tutora de su madre por el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Ourense en 2020, cargo que desempeñó hasta junio de 2023, cuando la Fundación Galega para a Tutela de Adultos—Funga— asumió la curatela representativa. Durante ese tiempo, entre octubre de 2022 y julio de 2023, la mujer efectuó doce retiradas de dinero no justificadas de una cuenta bancaria a nombre de su madre, por un importe total de 5.900 euros, con la intención de incorporarlos a su propio patrimonio.

El tribunal subraya que la acusada aprovechó la vulnerabilidad de su progenitora y actuó con un «plan preconcebido», dejando claro que cada operación fue deliberada y destinada a obtener un «beneficio patrimonial ilícito».

Además de la pena de prisión, la condena incluye la inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante la vigencia de la condena, lo que le impedirá ser candidata a cargos públicos. Asimismo, la acusada deberá indemnizar a su madre con la totalidad de los 5.900 euros sustraídos, abonando cuotas mensuales de 150 euros hasta completar el importe.

No obstante, el juzgado ha decidido suspender la ejecución de la pena de prisión, al ser inferior a dos años, durante dos años con la condición de que la condenada no vuelva a delinquir y cumpla con el pago de la indemnización. La suspensión podrá revocarse si se incumple alguna de estas condiciones, momento en el cual sí deberá cumplir la pena completa en prisión.