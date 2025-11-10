La comunidad venezolana convierte Ourense en el Caribe con La Chinita

El Campo da Feira volvió a transformarse este domingo en una pequeña Venezuela con la celebración de la novena edición de la Feria de la Chinita, una cita que reunió a miles de personas en una jornada marcada por la música, la gastronomía y el ambiente festivo. Desde el mediodía y hasta bien entrada la noche, el recinto ourensano acogió una de las celebraciones más esperadas por la comunidad venezolana en Galicia, que encontró en Ourense su punto de encuentro.

Organizada por Yésicca Álvarez con la colaboración del Concello de Ourense, la feria volvió a rendir homenaje a la Virgen de Chiquinquirá, conocida popularmente como La Chinita, símbolo religioso y cultural de Venezuela que marca el inicio de las fiestas navideñas en su país. Durante diez horas, el Campo da Feira se convirtió en un auténtico hervidero de color, música y sabores tropicales, al que se sumaron numerosos ourensanos curiosos por disfrutar de la cultura venezolana.

La programación combinó actividades para todos los públicos: juegos infantiles, una feria de emprendedores, la elección de la reina de esta novena edición y, como eje central, la gastronomía caribeña. Las arepas, hallacas, cachapas, empanadas y otros platos típicos fueron los grandes protagonistas, acompañados por bebidas y dulces tradicionales que prácticamente agotaron existencias a media tarde. Los organizadores destacaron el éxito de participación y el ambiente familiar que caracterizó la jornada. También lo hizo el alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, que empleando su habitual medio de comunicación, su perfil en la red X— antes twitter— publicó un vídeo celebrando que estaba «a tope el Campo da Feira».

Parte del motivo fue el apartado musical, uno de los grandes atractivos del día. El público respondió con entusiasmo a la actuación de Miguel Moly, considerado el rey del merengue venezolano, que ofreció en Ourense su primer concierto en Galicia. También pasaron por el escenario grupos y artistas como Los Coleguitas de Venezuela, Gaiteros del Zulia, Misael Sánchez y Elymar Zurita, que pusieron a bailar al público con un repertorio que mezcló merengue, salsa y gaitas tradicionales.

La numerosa asistencia confirmó la Feria de la Chinita como una de las citas más multitudinarias y queridas por la comunidad venezolana— la comunidad nacida en otro país más numerosa en Ourense— . «Es una fiesta para reencontrarnos, compartir nuestras raíces y mostrar a Ourense una parte de nuestra cultura», aseguraron desde el evento.