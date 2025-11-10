Buscan a un octogenario que salió a buscar setas al monte en Maceda y no regresó
La Guardia Civil coordina el operativo de búsqueda de un hombre octogenario que desapareció en las últimas horas en el municipio ourensano de Maceda.
La alerta la dio un familiar del varón al avisar de que éste faltaba de su casa desde primera hora de la tarde, cuando había salido al monte a buscar setas.
El operativo de búsqueda se centró en las últimas horas en el lugar de Pías, en Castro de Escuadro, y en él participó la Unidad de Drones de la Axega, además de efectivos de la Guardia Civil, de los GES de Maceda, Laza y Pereiro de Aguiar, y voluntarios de Protección Civil de Maceda, Vilar de Barrio y Baños de Molgas.
- Veinte años después de llevar el pan de Cea a Europa, Carlos Manuel cede el testigo
- La Policía investiga una estafa del amor en la que la víctima perdió 700.000 euros
- Muere un hombre en Maceda tras caer de un balcón al ceder la barandilla
- «Los políticos nos prometieron mucho pero tres meses después del incendio seguimos abandonados»
- Los empresarios del polígono de San Cibrao das Viñas buscan a 100 interesados en lograr un trabajo
- «Llevo un año esperando una cita para la rehabilitación del suelo pélvico porque no hay médicos»
- El mural de Mon Devane que te traslada a la Ribeira Sacra
- Más de 8.000 trabajadores de la construcción llamados a la huelga mañana