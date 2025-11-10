Buscan a un octogenario que salió a buscar setas al monte en Maceda y no regresó

La Guardia Civil coordina el operativo de búsqueda de un hombre octogenario que desapareció en las últimas horas en el municipio ourensano de Maceda.

La alerta la dio un familiar del varón al avisar de que éste faltaba de su casa desde primera hora de la tarde, cuando había salido al monte a buscar setas.

El operativo de búsqueda se centró en las últimas horas en el lugar de Pías, en Castro de Escuadro, y en él participó la Unidad de Drones de la Axega, además de efectivos de la Guardia Civil, de los GES de Maceda, Laza y Pereiro de Aguiar, y voluntarios de Protección Civil de Maceda, Vilar de Barrio y Baños de Molgas.