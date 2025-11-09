Xinzo premia a sus mejores balcones y jardines florales
d. a.
Xinzo de Limia
El concello de Xinzo de Limia celebró ayer en su casa consistorial el acto de clausura y entrega de premios de la 6ª edición del concurso «Xinzo en Flor», que cada año motiva a la ciudadanía del concello limiano a decorar floralmente sus entornos. En el apartado de balcones, el 1º premio fue para María Luisa Rodríguez, y el 2º para Margarita Taboada; mientras que en jardines, Margarita Taboada se hizo con el oro, y Aurelia Ferreiro con la plata.
