Turoperadores recorren el Camiño por la Vía da Prata
Profesionales internacionales del turismo visitan la catedral de Ourense antes del Fairway
d. a.
Ourense
Turoperadores y prensa especializada de Estados Unidos, Brasil, Indonesia, Sudáfrica, y España están recorriendo durante estos días tramos del Camiño de Santiago por la Vía da Prata. Su ruta se enmarca en una actividad del Fairway, el foro internacional de profesionales del Camiño que se celebra desde hoy en Santiago de Compostela. En este sentido, la feria ha organizado durante los días previos un viaje de familiarización, en colaboración con el Inorde, para que los participantes puedan conocer los recursos patrimoniales de la Vía da Prata a través de su propia experiencia. Ayer visitaron la catedral de Ourense de la mano del presidente del Inorde, Rosendo Fernández, al que le trasladaron su «grata experiencia» en el itinerario.
- «Llevo un año esperando una cita para la rehabilitación del suelo pélvico porque no hay médicos»
- Los empresarios del polígono de San Cibrao das Viñas buscan a 100 interesados en lograr un trabajo
- La Policía investiga una estafa del amor en la que la víctima perdió 700.000 euros
- Muere un hombre en Maceda tras caer de un balcón al ceder la barandilla
- Piden indemnizar con 3,4 millones a un guardia civil con un 96% de discapacidad tras un siniestro mortal con un camionero acusado
- La ordenanza de zona de bajas emisiones fijará control férreo del tráfico y multas de 200 euros
- «Los políticos nos prometieron mucho pero tres meses después del incendio seguimos abandonados»
- Del fuego al agua turbia: Valdeorras urge ayuda