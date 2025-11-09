Turoperadores recorren el Camiño por la Vía da Prata

Turoperadores y prensa especializada de Estados Unidos, Brasil, Indonesia, Sudáfrica, y España están recorriendo durante estos días tramos del Camiño de Santiago por la Vía da Prata. Su ruta se enmarca en una actividad del Fairway, el foro internacional de profesionales del Camiño que se celebra desde hoy en Santiago de Compostela. En este sentido, la feria ha organizado durante los días previos un viaje de familiarización, en colaboración con el Inorde, para que los participantes puedan conocer los recursos patrimoniales de la Vía da Prata a través de su propia experiencia. Ayer visitaron la catedral de Ourense de la mano del presidente del Inorde, Rosendo Fernández, al que le trasladaron su «grata experiencia» en el itinerario.