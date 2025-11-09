El PP solicita fecha de licitación para la mejora de la N-120

La demanda histórica de un carril adicional para adelantamientos en el tramo de la N-120 entre Os Peares y Ourense vuelve a ser objeto de cuestión en la política a nivel nacional. El pasado martes 4 de noviembre, los representantes del PP por la provincia de Ourense, Celso Delgado, Ana Vázquez y Rosa Quintana, registraron en el Congreso de los Diputados una nueva serie de cuestiones acerca del proyecto de mejoras del vial.

Preguntas sobre plazos y licitación de las obras

Concretamente, los populares requirieron información sobre si ya ha sido finalizada la redacción del proyecto constructivo (que estaba en proceso en la última cuestión que el grupo llevó sobre la problemática el pasado mes de junio) y, sobre todo, si el Gobierno central cuenta ya con una fecha estimada en la que se realizará por fin la licitación de las obras.

Es este último el asunto de mayor indignación tanto para los políticos del PP como para muchos usuarios de la carretera debido a su tardanza: hace dos años, el secretario general de infraestructuras del Mitma, Xavier Flores, marcaba como objetivo dar luz verde al inicio de las actuaciones en el año 2023. En abril de 2024 llegaron por fin noticias oficiales sobre el proyecto, pero no se anunciaba la licitación de las obras, sino la aprobación del expediente, o lo que es lo mismo, pasados cuatro meses del plazo que se proponía para iniciar las reformas el proyecto de construcción no estaba ni empezado.

Objetivo: agilizar el tráfico entre As Burgas y Valdeorras

Con la actuación que parece no tener fin, el Gobierno pretende agilizar el tráfico en una carretera ampliamente utilizada para desplazarse entre la ciudad de As Burgas y Monforte de Lemos o la comarca de Valdeorras. En el tramo de intervención, hay una larga doble línea continua que sólo se abre en los dos últimos kilómetros.

Los más de 4.000 metros de carriles adicionales que se pretenden incorporar pueden ahorrar hasta 15 minutos de viaje.