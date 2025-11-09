O Barco se sumará a las protestas por las pensiones

Los pensionistas de O Barco de Valdeorras se sumarán a las concentraciones que la Mesa Estatal pola Blindaxe das Pensións (MERP) organizará este lunes 11 de noviembre para demandar que las pensiones consigan protección oficial en la Constitución. Las protestas, que se liderarán por una concentración ante el Congreso de los Diputados, se secundará también en la comarca valdeorrana, donde se tomará la Praza do Concello de O Barco a las 19.00 horas. Sus organizadores manifiestan que frente a la diversidad de ideologías y vistas económicas existe «unha ampla unidade no rexeitamento á perda de poder adquisitivo das pensións públicas», y llaman al Gobierno a reformar la carta magna para otorgars blindaje.