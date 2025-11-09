Múltiples concellos celebran sus magostos populares

El fin de semana previo a San Martiño trae a varias localidades las tradicionales celebraciones del magosto. Múltiples concellos dieron la bienvenida al otoño entre castañas, juegos y demás diversión y gastronomía.

En el caso de la parroquia de caxide, en el concello de Parada de Sil, donde su local social acogió una fiesta popular a la que acudieron una treintena de personas.

Hoy es el turno del magosto de la asociación cultural Moureáns, en Barbadás. El CEIP Filomena Dato de A Valenzá será testigo desde las 13.00 horas de una amplia jornada con sesión vermut, comida popular, foliada, campeonato de tute y juegos para los más pequeños.