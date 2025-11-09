El Magosto municipal de Ourense amplía su programación

Aún con la resaca de las megalómanas fiestas de Halloween, el centro de Ourense se prepara para una nueva jornada de celebración que se extenderá aún más de lo planteado inicialmente. El Magosto organizado por el concello, que en un principio sólo tendría actividades durante el próximo martes, día de San Martiño, empezará finalmente en su víspera, pues el gobierno local ha programado una sesión DJ en la Plaza de Santa Eufemia.

La fiesta empezará a las 22.00 horas del lunes, y se extenderá a las 3.00 de la mañana. La música a altos decibelios servirá de previa al gran día del martes, que contará con castañas gratis y gastronomía popular durante toda la tarde. Además, el grupo tradicional Brañas Folk tomará la Praza Maior, mientras que la Orquesta Olympus actuará en Progreso.